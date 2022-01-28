15
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
قريبا.. آيفون ستقبل عمليات الدفع بدون تلامس مباشرة
Lebanon 24
28-01-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ستتمكن الشركات الصغيرة قريبًا من استخدام أجهزة آيفون لقبول المدفوعات دون الحاجة إلى أجهزة إضافية على غرار Square، وفقًا لتقرير بلومبرغ.
كانت هذه الميزة متوقعة منذ أن اشترت آبل شركة Mobeewave الناشئة للدفع بدون تلامس في عام 2020، وتقول بلومبيرغ الآن إنها قد تأتي عبر تحديث البرنامج "في الأشهر المقبلة".
عملت Mobeewave سابقًا مع سامسونغ على وظائف NFC مماثلة، حيث جربت نظامًا يسمى Samsung POS في موطن بدء التشغيل في كندا في عام 2019 قبل إطلاقه في جميع أنحاء العالم حسبما نقل موقع The verege.
ومكّن Samsung POS هواتف سامسونغ من قبول المدفوعات مباشرة من البطاقات اللا تلامسية وخدمات الدفع NFC مثل آبل باى و Samsung Pay و Google Pay.
يقول تقرير بلومبيرغ إنه من غير الواضح ما إذا كانت تقنية Mobeewave سيتم تصنيفها كجزء من خدمة Apple Pay ، أو ما إذا كانت آبل ستستخدم شبكة الدفع الخاصة بها أو ستبدأ مع شريك حالي. يقال إن موظفي Mobeewave كانوا يعملون في قسم المدفوعات في آبل منذ الاستحواذ.
تم إصدار iOS 15.3 على الرغم من أنه كان إصلاح خطأ فادح أكثر من إصدار نقطة مدفوعة بالميزات، وفقًا لبلومبرغ من المتوقع أن تطلق Apple الإصدار التجريبي الأول من iOS 15.4 في وقت ما قريبًا، والذي قد يكون عندما نلقي نظرة أولى على ميزة الدفع بدون تلامس.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
03:25 | 2022-01-28
28/01/2022 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
04:06 | 2022-01-28
28/01/2022 04:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
01:30 | 2022-01-28
28/01/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-27
27/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
04:52 | 2022-01-28
28/01/2022 04:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-01-28
تحديث مثير من بماسنجر للتنبيه عند التقاط "سكرين شوت" لمحادثاتك.. هذه التفاصيل
02:00 | 2022-01-28
لعبة رائجة تُستخدم كوسيلة لتجنيد أفراد جديدة للعصابات
23:00 | 2022-01-27
فيديو على "تيك توك" يكشف عن حيل ذكية على "واتس آب" قد لا يعرفها المستخدمون
16:00 | 2022-01-27
إكتشاف جسم غامض لم يسبق له مثيل في الفضاء!
14:00 | 2022-01-27
العثور على آثار هزات مريخية حدثت منذ وقت غير بعيد
12:41 | 2022-01-27
يوتيوبر حاول الانتحار حرقا في بث مباشر على فيسبوك!
فيديو
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
28/01/2022 16:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
11:00 | 2022-01-27
28/01/2022 16:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
09:50 | 2022-01-27
28/01/2022 16:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact