قريبا.. آيفون ستقبل عمليات الدفع بدون تلامس مباشرة

ستتمكن الشركات الصغيرة قريبًا من استخدام أجهزة آيفون لقبول المدفوعات دون الحاجة إلى أجهزة إضافية على غرار Square، وفقًا لتقرير بلومبرغ.كانت هذه الميزة متوقعة منذ أن اشترت آبل شركة Mobeewave الناشئة للدفع بدون تلامس في عام 2020، وتقول بلومبيرغ الآن إنها قد تأتي عبر تحديث البرنامج "في الأشهر المقبلة".عملت Mobeewave سابقًا مع سامسونغ على وظائف NFC مماثلة، حيث جربت نظامًا يسمى Samsung POS في موطن بدء التشغيل في كندا في عام 2019 قبل إطلاقه في جميع أنحاء العالم حسبما نقل موقع The verege.ومكّن Samsung POS هواتف سامسونغ من قبول المدفوعات مباشرة من البطاقات اللا تلامسية وخدمات الدفع NFC مثل آبل باى و Samsung Pay و Google Pay.يقول تقرير بلومبيرغ إنه من غير الواضح ما إذا كانت تقنية Mobeewave سيتم تصنيفها كجزء من خدمة Apple Pay ، أو ما إذا كانت آبل ستستخدم شبكة الدفع الخاصة بها أو ستبدأ مع شريك حالي. يقال إن موظفي Mobeewave كانوا يعملون في قسم المدفوعات في آبل منذ الاستحواذ.تم إصدار iOS 15.3 على الرغم من أنه كان إصلاح خطأ فادح أكثر من إصدار نقطة مدفوعة بالميزات، وفقًا لبلومبرغ من المتوقع أن تطلق Apple الإصدار التجريبي الأول من iOS 15.4 في وقت ما قريبًا، والذي قد يكون عندما نلقي نظرة أولى على ميزة الدفع بدون تلامس.