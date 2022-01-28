تحديث مثير من بماسنجر للتنبيه عند التقاط "سكرين شوت" لمحادثاتك.. هذه التفاصيل

أعلن مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، عن تحديث جديد عبر محادثات فيس بوك، تمكن المستخدمين من استقبال إشعار إذا تم التقاط صورة سكرين شوت للمحادثة التي بينكما، بالإضافة إلى وجود ملفات GIF وإضافات جديدة عبر الدردشات المشفرة.ونشر زوكربرغ، صورة من إحدى الدردشات التى تجمعه مع أصدقائه والتي يظهر فيها الإشعار الخاص بالتقاط صورة للمحادثة التى بينهم، ليعلن عن تحديث جديد للمحدثات المشفرة ووجود ملفات جديدة من GIF.