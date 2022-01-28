14
o
بيروت
12
o
طرابلس
8
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
تحديث مثير من بماسنجر للتنبيه عند التقاط "سكرين شوت" لمحادثاتك.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
28-01-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، عن تحديث جديد عبر محادثات فيس بوك، تمكن المستخدمين من استقبال إشعار إذا تم التقاط صورة سكرين شوت للمحادثة التي بينكما، بالإضافة إلى وجود ملفات GIF وإضافات جديدة عبر الدردشات المشفرة.
ونشر زوكربرغ، صورة من إحدى الدردشات التى تجمعه مع أصدقائه والتي يظهر فيها الإشعار الخاص بالتقاط صورة للمحادثة التى بينهم، ليعلن عن تحديث جديد للمحدثات المشفرة ووجود ملفات جديدة من GIF.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
03:25 | 2022-01-28
28/01/2022 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
04:06 | 2022-01-28
28/01/2022 04:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
01:30 | 2022-01-28
28/01/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
04:52 | 2022-01-28
28/01/2022 04:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطرٌ يهدّد السيارات بين بيروت وصيدا.. ما القصّة؟
Lebanon 24
خطرٌ يهدّد السيارات بين بيروت وصيدا.. ما القصّة؟
01:04 | 2022-01-28
28/01/2022 01:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2022-01-28
جمعت بين القوة والمظهر العصري... تعرفوا إلى سيارة "بي إم دبليو" الجديدة! (فيديو)
10:00 | 2022-01-28
قضايا التجسس وخرق الخصوصية... هل تنتهي مع الجيل الثالث للانترنت؟
05:00 | 2022-01-28
قريبا.. آيفون ستقبل عمليات الدفع بدون تلامس مباشرة
02:00 | 2022-01-28
لعبة رائجة تُستخدم كوسيلة لتجنيد أفراد جديدة للعصابات
23:00 | 2022-01-27
فيديو على "تيك توك" يكشف عن حيل ذكية على "واتس آب" قد لا يعرفها المستخدمون
16:00 | 2022-01-27
إكتشاف جسم غامض لم يسبق له مثيل في الفضاء!
فيديو
جمعت بين القوة والمظهر العصري... تعرفوا إلى سيارة "بي إم دبليو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
جمعت بين القوة والمظهر العصري... تعرفوا إلى سيارة "بي إم دبليو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-01-28
28/01/2022 19:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
28/01/2022 19:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
11:00 | 2022-01-27
28/01/2022 19:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact