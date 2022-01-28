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تكنولوجيا وعلوم
لمحبي الساعات السويسرية الفاخرة... إطلاق هواتف "آيفون" مميزة (فيديو)
Lebanon 24
28-01-2022
|
14:00
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كشفت Caviar الروسية عن نماذج معدلة مميزة من هواتف آيفون صممت لتلبي أذواق محبي الساعات السويسرية الفاخرة.
وصممت Caviar عدة نماذج جديدة من هواتف iPhone 13 Pro أضافت عليها لمسات فنية مميزة، وزودتها بهياكل من الذهب والتيتانيوم، وزينت هذه الهياكل بشعارات ولوحات أرقام تشبه تلك الموجودة على ساعات Patek Philippe و Audemars Piguet و Vacheron Constantin السويسرية الباهظة الثمن.
وحصلت الهواتف التي صنعت بتصاميم Patek Philippe و Audemars Piguet على هياكل من التيتانيوم مزينة برسومات بنقوشات تشبه أشكال أحزمة الساعات المعدنية، وسيطلق من كل نموذج 99 نسخة بأسعار تبلغ 6600 دولار تقريبا.
أما النماذج التي حصلت على تصاميم Vacheron Constantin فزينت هياكلها بالذهب والتيتانيوم، وسيصنع منها 7 نماذج فقط، لتباع بأسعار تتراوح ما بين 42 و55 ألف دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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