تكنولوجيا وعلوم

ناسا: اصطدام جزء من صاروخ بالقمر "فرصة بحثية"

Lebanon 24
28-01-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-912407-637789944251159122.jpg
Doc-P-912407-637789944251159122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أمس الخميس، أنها تعتزم رصد الحفرة التي ستنشأ عن اصطدام المرحلة الثانية من صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" بالقمر في أوائل آذار المقبل.

ووصفت وكالة الفضاء الأميركية ما سيحصل بأنه "فرصة بحثية مثيرة للاهتمام"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وذكرت ناطقة باسم "ناسا" للوكالة الفرنسية أن الحدث المرتقب من المتوقع حدوثه يوم الرابع من آذار 2022.

وأشارت إلى أن اصطدام المرحلة الصاروخية الثانية، التي تزن قرابة 4 أطنان، لن يكون مرصودا من الأرض عند حدوثه حتى من مسبار "مستكشف القمر المداري" التابع لناسا، والذي يدور حاليا حول القمر "في وضعية تمكنه من رؤية تأثير عملية الاصطدام".

ويمكن أن يُستعان بهذا المسبار في وقت لاحق لالتقاط صور تقارن الوضع قبل الارتطام وبعده.

ولفتت الناطقة إلى أن العثور على الحفرة التي سيتسبب بها الصاروخ "سيكون صعبا وقد تستغرق العملية أسابيع وربما عدة شهور"، مضيفة أن "الحدث المميز يمثل فرصة بحثية مثيرة للاهتمام"، وفقا لفرانس برس.
 
ويمكن أن تساهم دراسة حفرة تشكلت بواسطة اندفاع جسم غير محدد الوزن والسرعة في تقديم معلومات جديدة عن جيولوجيا القمر أو في الدراسات العلمية عن التابع للأرض.

يشار إلى أن "سبيس إكس" كانت قد أطلقت صاروخ "فالكون 9" في العام 2015، وكانت مهمته أن يضع مرصدا تابعا لـ"ناسا" في المدار، في حين بقيت المرحلة الثانية من الصاروخ في الفضاء منذ ذلك الوقت.

وفي الماضي، أُطلقت مركبات للاصطدام بالقمر بهدف إنجاز مهام علمية، من بينها بعثات "أبولو" لاختبار أجهزة قياس الزلازل، غير أن هذا الاصطدام المرتقب هو أول حادث غير مقصود يُرصد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:02 | 2022-01-29
05:00 | 2022-01-29
02:00 | 2022-01-29
16:00 | 2022-01-28
14:00 | 2022-01-28
11:00 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website