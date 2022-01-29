الموافقة على أول سيارة طائرة داخل المدن (فيديو)

حصلت أول سيارة طائرة على رخصة رسمية تسمح لها بالطيران من قبل هيئة النقل السلوفاكية، بحسب موقع "سي إن إن".والسيارة الجديدة التي تعرف باسم " AirCar" من إنتاج شركة "Klein Vision "، وهي تشبه إلى حد كبير معظم السيارات على الطريق.وتتكون السيارة الجديدة من مقعدين ومحرك يعمل بالوقود الأحفوري، و4 عجلات، كما تحتوي على أجنحة قابلة للسحب، والتي عند تمديدها تسمح للمركبة بالإقلاع من مدرج مثل الطائرة.تصل سرعة السيارة الطائرة إلى 75 ميلاً في الساعة على المدرج لتحلق في الجو، وبمجرد التحليق، يمكن أن تصل إلى ارتفاع 8000 قدم وسرعة قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة.