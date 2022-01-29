تكنولوجيا وعلوم

"تسلا" تطرح ميزة ترفيهية لسياراتها الكهربائية داخل الصين (فيديو)

Lebanon 24
29-01-2022 | 14:00
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أعلنت شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، عن بيعها ملحقا جديدا لسياراتها الكهربائية، ‏وهو ميكروفون للغناء بطريقة "كاريوكي" داخل السيارة، وهو المتاح فقط في الصين في الوقت الحالي.‏
وقدمت الشركة الميكروفون الجديد وسط إطلاق تحديث برنامج السنة الصينية الجديدة، والذي يضيف منصة "كاريوكي" تسمى "ليشي كي تي في" لأنظمة المعلومات والترفيه.
ويقترن الميكروفون تلقائيا بنظام المعلومات والترفيه "ليشي كي تي في"، ويتوافر في حزمة تضم ميكروفونين، لذلك تكون الميزة مفيدة عند مشاركة الغناء مع أحد الأصدقاء.
www.youtu.be/zTaKmDLf7fk
وتبلغ تكلفة حزمة ميكروفوني "تسلا" حوالي 188 دولارا أميركيا.
وقد يتوافر ميكروفون "تسلا" خارج الصين وتحديدا في أمريكا بواسطة العملة المشفرة "دوجكوين"، التي يفضلها إيلون ماسك شخصيا.
يشار إلى أن الصين من أكبر أسواق شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، إذ تشغل مصنعا لها في شنغهاي، وتزيد إنتاجها هناك وسط زيادة المبيعات في الدولة الآسيوية.
 
المصدر: سبوتنيك
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