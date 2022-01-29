"تسلا" تطرح ميزة ترفيهية لسياراتها الكهربائية داخل الصين (فيديو)

أعلنت شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، عن بيعها ملحقا جديدا لسياراتها الكهربائية، ‏وهو ميكروفون للغناء بطريقة "كاريوكي" داخل السيارة، وهو المتاح فقط في الصين في الوقت الحالي.‏وقدمت الشركة الميكروفون الجديد وسط إطلاق تحديث برنامج السنة الصينية الجديدة، والذي يضيف منصة "كاريوكي" تسمى "ليشي كي تي في" لأنظمة المعلومات والترفيه.ويقترن الميكروفون تلقائيا بنظام المعلومات والترفيه "ليشي كي تي في"، ويتوافر في حزمة تضم ميكروفونين، لذلك تكون الميزة مفيدة عند مشاركة الغناء مع أحد الأصدقاء.