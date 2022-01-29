تكنولوجيا وعلوم

نظرية جديدة حول باطن الأرض توضح مستقبل الحياة عليها

Lebanon 24
29-01-2022 | 06:02
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وجدت مجموعة من الباحثين من جامعة "ETH Zurich"، أن لب الأرض يبرد بمعدل مرة ونصف أسرع مما كان يعتقد سابقًا.
وجاء في تقرير العلماء: "لقد وجدنا أن الموصلية الحرارية عند حدود الوشاح واللب أعلى بمقدار مرة ونصف مما كنا نظن. وهذا يشير إلى تدفق حرارة أعلى من اللب، وبالتالي يتغير الحمل الحراري بشكل أسرع في الوشاح".
خلال التجربة درس الخبراء كيفية قيام المواد من الطبقة المتوسطة من الأرض بتوصيل الحرارة، ساعدت البيانات التي تم الحصول عليها في تقييم ما يحدث في أحشاء الكوكب، بحسب ما نشر في مجلة "Earth and Planetary Science Letters".
تؤكد الدراسة أن الأرض قد بردت طوال فترة وجودها، ومع ذلك فإن فكرة سرعة هذه العملية تغير فهم تطور الكوكب، حيث أنها تعتمد على الانفجارات البركانية وحركة الصفائح التكتونية.
 
سيؤدي تبريد اللب إلى توقف الأرض عن النشاط وستصبح مشابهة للكواكب الصلبة في النظام الشمسي مثل عطارد أو المريخ.
 
 
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