نظرية جديدة حول باطن الأرض توضح مستقبل الحياة عليها

وجدت مجموعة من الباحثين من جامعة "ETH Zurich"، أن لب الأرض يبرد بمعدل مرة ونصف أسرع مما كان يعتقد سابقًا.وجاء في تقرير العلماء: "لقد وجدنا أن الموصلية الحرارية عند حدود الوشاح واللب أعلى بمقدار مرة ونصف مما كنا نظن. وهذا يشير إلى تدفق حرارة أعلى من اللب، وبالتالي يتغير الحمل الحراري بشكل أسرع في الوشاح".خلال التجربة درس الخبراء كيفية قيام المواد من الطبقة المتوسطة من الأرض بتوصيل الحرارة، ساعدت البيانات التي تم الحصول عليها في تقييم ما يحدث في أحشاء الكوكب، بحسب ما نشر في مجلة "Earth and Planetary Science Letters".