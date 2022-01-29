قريبا.. ويندوز 11 يحصل على تطبيقات أندرويد

تخطط شركة مايكروسوفت لإطلاق معاينة عامة لتطبيقات أندرويد لنظام التشغيل ويندوز 11 في الشهر المقبل، جنبًا إلى جنب مع بعض التحسينات على شريط المهام وتطبيقات المفكرة ومشغل الوسائط المعاد تصميمها.وأوضح بانوس باناي، كبير مسؤولي المنتجات لأجهزة ويندوز، التغييرات القادمة على ويندوز 11 في تدوينة. ويبدو أنها جزء من أول تحديث كبير لنظام التشغيل.ويشرف باناي على تطوير منتجات Surface والأجهزة ذات الصلة، جنبًا إلى جنب مع نظام تشغيل ويندوز.وتتضمن تحسينات شريط المهام ميزة الكتم وإلغاء الكتم، ومن المحتمل القدرة على إظهار الساعة على الشاشات الثانوية.ولم تكن هذه الميزات موجودة عند إطلاق نظام ويندوز 11. ولكن شركة مايكروسوفت لا تزال تعمل على تحسين شريط المهام بشكل أكبر لإعادة الوظائف المفقودة مثل السحب والإفلات.ويشمل النظام التشغيلي أيضًا أداة الطقس التي تعود إلى شريط المهام، وهو أمر بدأت مايكروسوفت باختباره في الشهر الماضي.كما تعيد مايكروسوفت أيضًا تصميم تطبيقات المفكرة ومشغل الوسائط. ويشتمل كلاهما على أوضاع داكنة وتعديلات تصميم تتطابق بشكل وثيق مع ويندوز 11.

وتمثل تطبيقات أندرويد الإضافة الجديدة الكبيرة. ويقول باناي إن التجربة تأتي على شكل معاينة عامة، مشيرًا إلى أن الميزة تظل في مرحلة تجريبية عندما تكون متاحة على نطاق واسع في الشهر المقبل.وبدأت مايكروسوفت لأول مرة باختبار تطبيقات أندرويد عبر النظام التشغيلي مع المختبرين في شهر أكتوبر. وتتيح لك الميزة تثبيت عدد محدود من التطبيقات من Appstore التابع لشركة أمازون.وهناك مجموعة متنوعة من الحلول لتشغيل متجر جوجل بلاي عبر ويندوز 11. ولكن مايكروسوفت لا تدعم ذلك رسميًا.هناك مجموعة من الحلول لتشغيل متجر جوجل بلاي عبر ويندوز 11شارك باناي أيضًا مجموعة متنوعة من الإحصائيات حول مدى أهمية ويندوز على مدار العامين الماضيين. ويعمل Windows 10 و Windows 11 الآن على 1.4 مليار جهاز كل شهر. وشهد سوق أجهزة الحاسب نموًا قويًا طوال الوباء.ويقول باناي: نرى ثلاث اتجاهات دائمة وراء هذا التحول في الطلب على الحواسيب الشخصية واستخدامها:1. الارتفاع في العمل الهجين والتعلم.2. التحولات في عادات الترفيه ونماذج التوزيع.3. تغيير عادات المستهلك للمهام اليوميةكما تقول مايكروسوفت إنها شهدت زيادة قدرها 6 أضعاف في عدد الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات مثل Cisco WebEx وسلاك ومايكروسوفت تيمز و Zoom.ويسهل تحديث ويندوز 11 في الشهر المقبل أيضًا مشاركة شاشتك في مايكروسوفت تيمز وتطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى.بالإضافة إلى ذلك تظهر علامة تبويب جديدة عندما تمر فوق تطبيقات مثل مايكروسوفت تيمز عبر شريط المهام. وتتيح علامة التبويب الجديدة لك مشاركة محتوى النافذة في مكالمة بسرعة.ويوضح باناي: زاد عدد الأشخاص الذين بثوا المحتوى عبر Hulu ونتفليكس ويوتيوب عبر ويندوز منذ بداية الوباء بنسبة 70 في المئة. ونمت دقائق اللعب الشهرية بأكثر من 35 في المئة.