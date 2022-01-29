أبل تخطط لإطلاق خدمة المدفوعات اللاتلامسية إلى آيفون

تخطط شركة أبل لإطلاق خدمة جديدة تسمح للشركات الصغيرة بقبول المدفوعات مباشرة عبر أجهزة آيفون دون أي عتاد إضافي.وتعمل الشركة على الميزة الجديدة منذ نحو عام 2020، عندما دفعت نحو 100 مليون دولار لشركة كندية ناشئة تسمى Mobeewave التي طورت تقنية للهواتف الذكية لقبول المدفوعات بنقرة واحدة من بطاقة الائتمان.ومن المرجح أن يستخدم النظام شريحة اتصالات المدى القريب الموجودة ضمن آيفون، أو NFC، المستخدمة حاليًا في آبل باي.ويحتاج التجار من أجل قبول المدفوعات عبر آيفون في الوقت الحالي إلى استخدام محطات الدفع التي تتصل بالهاتف أو تتصل به عبر البلوتوث.وتعمل الميزة القادمة بدلاً من ذلك على تحويل آيفون إلى محطة دفع. ويسمح ذلك للمستخدمين بقبول المدفوعات بنقرة واحدة من بطاقة الائتمان أو آيفون آخر عبر الجزء الخلفي من أجهزتهم.وليس من الواضح ما إذا كان خيار قبول الدفع قد يتم وصفه كجزء من أبل باي. وكان الفريق الذي يعمل على الميزة يعمل سابقًا ضمن قسم المدفوعات في الشركة منذ إحضاره من Mobeewave.كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت أبل تنوي الدخول في شراكة مع شبكة دفع حالية لهذه الميزة أو إطلاقها بمفردها.وقد تبدأ الشركة بطرح الميزة عبر تحديث برمجي في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن تطلق الشركة الإصدار التجريبي الأول من iOS 15.4 في المستقبل القريب، الذي من المرجح أن يشهد إصدارًا نهائيًا للمستهلكين في وقت مبكر من الربيع.ومن شأن ذلك أن يضع الظهور الأول بالقرب من بعض الإعلانات الأخرى. وأفادت وكالة بلومبرغ أن أبل تخطط لإطلاق iPhone SE و iPad Air مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G في وقت مبكر من شهر مارس أو أبريل، بالإضافة إلى جهاز ماك جديد يعمل بمعالج الشركة المخصص.أبل تريد تحويل أجهزة آيفون إلى محطات للدفععززت الشركة قدراتها في مجال الدفع في السنوات الأخيرة، حيث أطلقت Apple Card في الولايات المتحدة في عام 2019. وطرحت خطط تقسيط أجهزتها عبر بطاقة Apple Card في وقت لاحق من ذلك العام.