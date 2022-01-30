"جذع شجرة" عملاقة على سطح المريخ.. ما القصة؟

تمكن مسبار المريخ من التقاط صورة غريبة لسطح الكوكب الأحمر تشبه جذع شجرة عملاق، حسب ما ذكر موقع "لايف ساينس".

ويدرس برنامج "إكسو مارس"، وهو مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الروسية، المريخ من الأعلى.

ويدور مسبار "إكسو مارس" حول الكوكب الأحمر ويجمع البيانات حول غلافه الجوي المتناثر.

Giant 'tree stump' impact crater spotted on Mars https://t.co/DiwGonNaBR pic.twitter.com/7LUAAc4IS8

— SPACE.com (@SPACEdotcom) January 28, 2022

وأظهرت صورة، التقطت يوم 13 حزيران 2021 وتم نشرها حديثا، ميزة تلفت الأنظار في سطح المريخ.

وترصد الصورة من الأعلى شيئا يبدو كأنه جذع شجرة عملاق، لكنه في الحقيقة حفرة غنية بالجليد.

وأبرز "لايف ساينس" أن الصورة لا تكشف عمر الحفرة، لكن شكلها يمكن أن يساعد الباحثين على فهم أفضل لهيكلها وما حدث على المريخ خلال فترة نشأتها.

وقال العلماء إن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله حتى الآن عن الحفرة هو أنها "مليئة بالرواسب الغنية بالجليد المائي".