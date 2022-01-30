تكنولوجيا وعلوم

هاتف متطور ورخيص الثمن... إليكم التفاصيل (فيديو)

Lebanon 24
30-01-2022 | 05:00
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كشفت شركة  TCL عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع أن يعيدها إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية.

 

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (165.9/76/9) ملم، وزنه 200 غ، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

 

وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

 

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات TCL UI، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

 

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

 

وجهزته TCL بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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