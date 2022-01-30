تكنولوجيا وعلوم

لحاملي هاتف آيفون.. حيلة بسيطة لحظر "المكالمات المجهولة"!

Lebanon 24
30-01-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-912853-637791024063430157.png
Doc-P-912853-637791024063430157.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الكثير من الأشخاص ينزعجون من تلقي مكالمات من أرقام مجهولة، غالبا ما تكون لأغراض الاحتيال والنصب.

 

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن هناك حيلة بسيطة يمكن لمستخدمي هواتف آيفون اللجوء إليها لتجنب المكالمات المجهولة.

 

وأوضح المصدر أن الهواتف التي تعمل بنظام iOS 9 أو ما بعده تعتمد على تطبيقات "فعالة" لحظر المكالمات المجهولة.

 

وأبرز أن هناك تطبيقين شهيرين لهذه الخدمة، وهما "Hiya" و"Nomorobo"، مضيفا "هذه التطبيقات تعرض رسالة إلى جانب المكالمة الواردة، تخبرك ما إذا كانت المكالمة تلقائية أم أنها عملية احتيال.. بعدها يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد الرد على المكالمة أم لا".

 

وذكرت الصحيفة أن هذا النوع من التطبيقات يعتمد على قواعد البيانات، التي تجمع أرقام المتصلين المحتالين.

 

وتابعت: "هناك أيضا تطبيقات توفرها شركات الاتصالات الشهيرة، مثل فيرايزون للاتصالات في الولايات المتحدة، توفر خدمة Verizon Call Filter لكشف المكالمات غير المرغوب فيها وحظرها تلقائيا".

 

ويمكن لأي شخص الانتقال إلى مقر شركة الاتصالات، التي يتعامل معها، واستفسارها بشأن ما إذا كات تقدم هذه الخدمة أم لا.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2022-01-30
10:00 | 2022-01-30
05:00 | 2022-01-30
02:00 | 2022-01-30
23:00 | 2022-01-29
16:00 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website