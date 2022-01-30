أخيراً.. "آيفون" يتعرف على الوجوه بالكمامة

أطلقت شركة آبل العملاقة، ميزة طال انتظارها لمستخدمي هواتف آيفون تسمح باستخدام تقنية التعرف على الوجه بوجود الكمامة.



وظهرت هذه الميزة في التحديث التجريبي الجديد (IOS 15.4 Beta) الذي أطلقته آبل مؤخرا، وسيكون متاحا للمطورين والأشخاص الذين يستخدمون الإصدارات التجريبية من تحديثات آيفون، وفقا لتقرير نشره موقع "9to5mac".

وكان يمكن إلغاء قفل شاشة هواتف آيفون بوجود الكمامة فقط عندما يكون المستخدم مرتديا لساعة آبل، لكن الخيار الجديد الذي وفرته آبل يلغي الحاجة لوجود الساعة.هذا وتعمل تقنية التعرف على الوجه "Face ID" من خلال التعرف على المنطقة المحيطة بالعين خلال ارتداء الكمامة أو قناع الوجه.حتى النظارات الطبيةكما يمكن استخدام الميزة الجديدة حتى في حال ارتداء الكمامة والنظارات الطبية، لكنها لن تعمل في حال ارتداء نظارات شمسية.ولكن لن تشمل هذه الميزة جميع مستخدمي هواتف آيفون بل ستقتصر في الوقت الحالي على إصدارات آيفون 12 وآيفون 13، بمختلف أنواعها.كذلك، أشار التقرير إلى "من المحتمل أن تعمد آبل في المستقبل بتوسيع هذه الميزة لتشمل باقي إصدارات هواتف آيفون".