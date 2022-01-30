12
o
بيروت
10
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
أخيراً.. "آيفون" يتعرف على الوجوه بالكمامة
Lebanon 24
30-01-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة آبل العملاقة، ميزة طال انتظارها لمستخدمي هواتف آيفون تسمح باستخدام تقنية التعرف على الوجه بوجود الكمامة.
وظهرت هذه الميزة في التحديث التجريبي الجديد (IOS 15.4 Beta) الذي أطلقته آبل مؤخرا، وسيكون متاحا للمطورين والأشخاص الذين يستخدمون الإصدارات التجريبية من تحديثات آيفون، وفقا لتقرير نشره موقع "9to5mac".
وكان يمكن إلغاء قفل شاشة هواتف آيفون بوجود الكمامة فقط عندما يكون المستخدم مرتديا لساعة آبل، لكن الخيار الجديد الذي وفرته آبل يلغي الحاجة لوجود الساعة.
هذا وتعمل تقنية التعرف على الوجه "Face ID" من خلال التعرف على المنطقة المحيطة بالعين خلال ارتداء الكمامة أو قناع الوجه.
حتى النظارات الطبية
كما يمكن استخدام الميزة الجديدة حتى في حال ارتداء الكمامة والنظارات الطبية، لكنها لن تعمل في حال ارتداء نظارات شمسية.
ولكن لن تشمل هذه الميزة جميع مستخدمي هواتف آيفون بل ستقتصر في الوقت الحالي على إصدارات آيفون 12 وآيفون 13، بمختلف أنواعها.
كذلك، أشار التقرير إلى "من المحتمل أن تعمد آبل في المستقبل بتوسيع هذه الميزة لتشمل باقي إصدارات هواتف آيفون".
الأكثر قراءة
استراحة ما قبل العاصفة: سيناريو الثلوج عائد.. وهكذا سيفتتح شباط اللبّاط أسبوعه الأول
Lebanon 24
استراحة ما قبل العاصفة: سيناريو الثلوج عائد.. وهكذا سيفتتح شباط اللبّاط أسبوعه الأول
00:34 | 2022-01-30
30/01/2022 12:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات نارية جديدة.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب ومفاجأة بملف انفجار المرفأ! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات نارية جديدة.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب ومفاجأة بملف انفجار المرفأ! (فيديو)
02:00 | 2022-01-30
30/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. انجي خوري تنهار وتبكي وتكشف انها متزوجة برجل دين شاهدوا ماذا قالت
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. انجي خوري تنهار وتبكي وتكشف انها متزوجة برجل دين شاهدوا ماذا قالت
02:00 | 2022-01-30
30/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن دولارات الهاتف في لبنان.. سعرها يرتفع ويكسر رقماً جديداً
Lebanon 24
خبرٌ عن دولارات الهاتف في لبنان.. سعرها يرتفع ويكسر رقماً جديداً
11:34 | 2022-01-30
30/01/2022 11:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة نارية من جميل السيد: "ما تلوم بعدها غير نفسك"!
Lebanon 24
تغريدة نارية من جميل السيد: "ما تلوم بعدها غير نفسك"!
05:51 | 2022-01-30
30/01/2022 05:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2022-01-30
روبوت يجري عملية جراحية... اليكم التفاصيل
12:00 | 2022-01-30
رائحة غريبة في الفضاء... هذا ما يؤكده العلماء
10:00 | 2022-01-30
استخراج "الهيدروجين" من النبات... اقتراح جديد للعلماء
08:00 | 2022-01-30
لحاملي هاتف آيفون.. حيلة بسيطة لحظر "المكالمات المجهولة"!
05:00 | 2022-01-30
هاتف متطور ورخيص الثمن... إليكم التفاصيل (فيديو)
02:00 | 2022-01-30
"جذع شجرة" عملاقة على سطح المريخ.. ما القصة؟
فيديو
حكم مباراة يشهر سلاحا بوجه اللاعبين ويصيب بعضهم بجروح (فيديو)
Lebanon 24
حكم مباراة يشهر سلاحا بوجه اللاعبين ويصيب بعضهم بجروح (فيديو)
16:00 | 2022-01-30
31/01/2022 00:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور ورخيص الثمن... إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور ورخيص الثمن... إليكم التفاصيل (فيديو)
05:00 | 2022-01-30
31/01/2022 00:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. انجي خوري تنهار وتبكي وتكشف انها متزوجة برجل دين شاهدوا ماذا قالت
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. انجي خوري تنهار وتبكي وتكشف انها متزوجة برجل دين شاهدوا ماذا قالت
02:00 | 2022-01-30
31/01/2022 00:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact