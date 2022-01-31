تكنولوجيا وعلوم

تجربة التطبيقات قبل نشرها على المتجر بات متاحا؟

Lebanon 24
31-01-2022 | 02:00
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قامت شركة آبل بتغيير مهم في سياسة نشر التطبيقات على أجهزتها بحيث تسمح للمطورين مشاركة التطبيقات مع المستخدمين لتجربتها دون نشرها رسميًا على المتجر.

تعتمد الآلية الجديدة على مشاركة المطورين روابط مباشرة للتطبيق مع بعض المستخدمين، ما يتيح للمستخدمين تنزيل التطبيقات وتجربتها بشكل خاص، حيث أن هذه التطبيقات لن تظهر في أي من أقسام وتصنيفات متجر التطبيقات.

تقول آبل إن هذه السياسة الجديدة ستساعد المؤسسات الخاصة والمنظمات التي تهدف لتطوير تطبيقاتها وعدم عرضها في المتاجر، كونها ستتوفر عبر روابط مباشرة لتنزيلها ولن يستطيع أحد من خارج هذه المؤسسات الوصول للتطبيقات كما هي العادة.


وبطبيعة الحال لن تكون الأمور سهلة بالنسبة للمطورين، لأن الشركة تشترط الحصول على موافقة لنشر التطبيقات بهذه الطريقة قبل تفعيل الروابط الخاصة بتنزيلها.
 
(عالم التقنية)
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