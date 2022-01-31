لن تخطر على البال... هذه هي أهم 5 قطع في جهاز الكمبيوتر

في العادة، عندما يقوم أحدهم بالبدء في عملية تجديد الحاسوب الخاص به. فعادة ما يصب الكثير من الناس تركيزهم فقط على ما يبحثون عنه في هذا الجهاز. فعلى سبيل المثال، ستجد أن اللاعبين يهتمّون بشكل كبير بالبطاقة الرسومية والشاشة وذاكرة الوصول العشوائي، ومن ثم يهتمون بالمُعالج وبعده يأتي أي شيء! وفي المُقابل سنجد أن المُهتمين بمجال تصميم والتصيير يهتمون بشكل أكبر بالمُعالج والبطاقة الرسومية ووحدات التخزين فائقة السُرعة، وهكذا بالنسبة لغيرهم.ولكن هل تساءلت يوماً ما هي القطع الأكثر أهمية بالفعل في أجهزة الكمبيوتر؟ هل يُمكننا ترتيبها من ناحية الأهمية، على الأقل كي لا يُهمل من يبحث عن تحديث جهازه الشخصي هذه القطع في المُستقبل القريب؟ نتعرف فيها إلى أهم 5 قطع في جهاز الكمبيوتر.كما يوحي اسمها، يُمكننا القول أن هذه اللوحة هي أم الحاسوب. فعليها يتم إنجاز العمل الحقيقي من البداية للنهاية تقريباً. فاللوحة الأم هي القاعدة التي تحمل وتقوم بتوصيل كل قطعة داخل الحاسوب، من أصغرها لأكبرها.وفي الحقيقة اللوحات الأم تختلف من ناحية ما هو موجود عليها من آلة إلى أخرى. فبالإضافة إلى المعالج، هناك شرائح الـ BIOS وشرائح الذاكرة وفتحات التوسعة للذاكرة الإضافية وهناك الوصلات التي تقوم بتوصيل اللوحة الأم بلوحات الدوائر الأخرى الموجودة التي يتم تركيبها عليها. كما تحتوي اللوحة الأم على منافذ لتركيب وصلات IDE (Integrated Drive Electronics) الخاصة بمحركات الأقراص الثابتة (القديمة نسبياً) ومحركات الأقراص المضغوطة / أو أقراص الـ DVD . هذا بجانب التوصيلات التسلسلية serial أو المتوازية parallel لأشياء مثل منافذ USB والمنافذ الأخرى الموجودة على صندوق الكمبيوتر.تُحدد اللوحة الأم عامل الشكل المادي وحجم بنية جهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما وتُحدد أيضًا الأجزاء الأخرى من العتاد التي يمكن للكمبيوتر استخدامها. على سبيل المثال، تُحدد الشريحة الموجودة على اللوحة الأم قوة المعالج الذي يمكنها التعامل معه، وتقنية الذاكرة (DDR4، و DDR3، و DDR2، وما إلى ذلك) وعدد منافذ التوسعة التي يمكن تثبيتها، وعامل شكل وحدات التخزين (2.5 بوصة، mSATA، أو m.2) وواجهة تخزين (SATA أو PCIe).توجد وحدة المعالجة المركزية على شريحة تسمى المعالج الدقيق microprocessor (حجمها حوالي 1 بوصة مربعة). والمعالج غالبًا ما يشار إليه باسم دماغ أو عقل الكمبيوتر، حيث تتعامل وحدة المعالجة المركزية (CPU) مع معظم العمليات المطلوبة من الكمبيوتر من خلال معالجة التعليمات وإرسال الإشارات، والتحقق من الاتصال، والتأكد من أن العمليات والأجهزة تعمل بشكل صحيح. لذا يمكننا أن نقول أن المعالج يعمل بمنزلة رسول للمكونات الرئيسية مثل ذاكرة الوصول العشوائي والشاشة ومحركات الأقراص.ولأن وحدة المعالجة المركزية هي محرك جهاز الكمبيوتر الخاص بك وهي التي تُحدد توقعات الأداء للبنية بأكملها -حيث تعمل الذاكرة ووحدات التخزين على تزويد المعالج بالمزيد من البيانات لكي يُعالجها، والذي بدوره يتحكم في كل معاملة بيانات داخل الكمبيوتر-، لذا فعند تحديد وحدة المعالجة المركزية المُراد تثبيتها، انتبه إلى التردد الخاص بالمُعالج (GHz) وعدد الأنوية التي يحتوي عليها والجيل الخاص به، وذلك لكي تحصُل على مُعالج فائق السرعة يستطيع التعامل مع العديد من البيانات في طَرْفَة عين.أحد المكونات الرئيسية الأُخرى التي يجب الاهتمام بها ولا يُمكن للحاسب العمل بدونها هي ذاكرة الوصول العشوائي أو الرام. ولتوضيح بعض اللبس الحاصل في المفاهيم، فالرام أو الذاكرة لست مسؤولة عن "سرعة الكمبيوتر" أو الحاسب، ولكنها في الحقيقة هو المكان الموجود داخل الكمبيوتر حيث يتم الاحتفاظ بنظام التشغيل والبرامج والتطبيقات والبيانات التي يستخدمها الحاسوب في الوقت الحالي بحيث يمكن للمعالج الوصول إليها بسرعة. لذا وبسبب هذه الطبيعة، تُفقد محتويات ذاكرة الوصول العشوائي عند إيقاف تشغيل طاقة الكمبيوتر. ولذلك فكلما زاد حجم ذاكرة الوصول العشوائي للكمبيوتر، زادت قدرة الكمبيوتر على الاحتفاظ بالبرامج والملفات الكبيرة ومعالجتها بشكل أسرع، وهو ما يعني أنها "تُساهم" في سرعة معالجة البيانات بشكل غير مباشر.تحتوي أجهزة الكمبيوتر عادةً على محرك أقراص ثابت واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر حتى بالإضافة إلى قارئ / كاتب للإسطوانات المرنة CD / DVD. وعلى الرغم من أن بعض الأجهزة قد تحتوي على محرك أقراص ثابت واحد فقط ومحرك أقراص مضغوطة / أقراص DVD مدمج، إلا أن معظمها يحتوي على فتحات للتوسعة تكون جاهزة لاستقبال محركات الأقراص أو وحدات التخزين الإضافية. في العادة يميل صانعو أجهزة الكمبيوتر إلى تصميم اللوحات الأم الخاصة بهم وإنشائها، ولكن معظم المكونات التي يستخدمونها في الحقيقة تكون جاهزة ومعيارية.من ناحية الوظيفة، يتم حفظ ملفاتك وبياناتك على المدى الطويل على محرك التخزين الخاص بك. حيث يتم الاحتفاظ بهذه البيانات إما على محرك أقراص ثابتة (HDD) أو وحدات التخزين ذات الحالة الصلبة (SSD). وعلى الرغم من أن محركات الأقراص الصلبة تمنحك عمومًا مساحة تخزين أكبر (بالجيجابايت)، إلا أن وحدات التخزين من الحالة الثابتة (SSD) بدأت تحل محلها شيئاً فشيئاً. والسبب في ذلك هو أن وحدات التخزين من الحالة الصلبة في المتوسط تكون أسرع بمعدل 6 مرات، و 90 مرة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من محركات الأقراص الصلبة التقليدية. لذلك وبفضل تصميمها وتقنية التصنيع الخاصّة بها، يتم الوصول إلى بياناتك بشكل أسرع ويتم الاحتفاظ بها لفترة أطول على وحدات التخزين من الحالة الصلبة.يحول مزود الطاقة الخاص بالكمبيوتر هذا الجهد الكهربائي المنزلي أو المكتبي (على سبيل المثال 230/120 فولت من التيار المتردد) إلى جهد تيار مستمر أقل بكثير الذي تحتاجه المكونات الإلكترونية (فعلى سبيل المثال، قد يحتاج محرك الأقراص الثابتة النموذجي إلى 5-12 فولت فقط). وعادة ما تكون هناك مِرْوَحَة تبريد كبيرة على الجزء الخارجي من علبة مزود الطاقة نفسه بالقرب من مقبس الطاقة أو الجزء الخارجي من مزود الطاقة للخلف أو في بعض المزودات تكون المِرْوَحَة من الأسفل. ( تكون المِرْوَحَة أصغر بكثير في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وعادة ما تكون على جانب واحد).ويُعتبر مصدر الطاقة كما هو الحال مع باقي القطع التي ذكرناها في الأعلى هو أحد أهم القطع التي ستحتاجها في جهازك القادم. حيث أنك لا تستطيع أن تتخلّى عنه بأي حال من الأحوال (وإلا فكيف سيعمل جهازك بدون طاقة؟). ومن هذا المُنطلق، يجب عليك دائماً الانتباه لقدرة مزود الطاقة والكفاءة الخاصّة به على الدوام. حيث أنك ستحتاج عادة إلى مزود طاقة أكثر كفاءة وأعلى من حيث القُدرة في حالة كُنت ستقوم بتركيب العديد من المكونات الشرهة للطاقة، مثل البطاقة الرسومية الخارجية أو المُنفصلة والعديد من مراوح التبريد وغيرها من الأجزاء التي تستهلك الكثير من الطاقة.