أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء تستعد للطيران

تستعد أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء في العالم للقيام برحلة. وخضعت الطائرة المسماة أليس، التي طورتها شركة Eviation، لاختبار المحرك في الأسبوع الماضي. ووفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة، فإن أليس على بعد أسابيع فقط من رحلتها الأولى.وبفضل تقنية البطارية المشابهة لتلك الموجودة في السيارة الكهربائية أو الهاتف الخلوي و 30 دقيقة من الشحن، تتمكن أليس التي تتسع لتسعة ركاب من الطيران لمدة ساعة واحدة ونحو 815 كيلومتر.وتبلغ سرعة الرحلة القصوى للطائرة 463 كيلومتر في الساعة. بينما تبلغ سرعة رحلة Boeing 737 القصوى 946 كيلومتر في الساعة.وتأمل الشركة، التي تركز حصريًا على السفر الجوي الكهربائي، أن تصبح الطائرات الكهربائية التي تتسع من 20 إلى 40 راكبًا حقيقة واقعة في غضون سبع إلى عشر سنوات.ويخضع النموذج الأولي للطائرة، الذي ظهر لأول مرة في عام 2019، لاختبارات منخفضة السرعة منذ شهر كانون الاول. ومن المقرر أن يخضع لاختبارات عالية السرعة في الأسابيع القليلة المقبلة.وفي هذه الاختبارات، يتم إنزال الطائرة على المدرج بسرعات مختلفة لاختبار قوتها والسماح للفرق الأرضية بمراقبة أنظمة مثل التوجيه والفرملة ومانع الانزلاق.وبالرغم من أن الشركة كانت تهدف في البداية إلى قيام أليس برحلة قبل عام 2022. ولكن الظروف الجوية السيئة في شمال غرب المحيط الهادئ في نهاية العام أعاقت الاختبار.وطورت Eviation ثلاث إصدارات من النموذج الأولي: نسخة للركاب ونسخة للمدراء التنفيذيين ونسخة مخصصة للشحن. وتتسع نسخة الركاب في الاختبار لتسعة ركاب وطيارين، بالإضافة إلى 385 كيلوجرام من البضائع.وتحتوي نسخة المدراء التنفيذيين على ستة مقاعد للركاب لرحلة أكثر اتساعًا. بينما تبلغ مساحة طائرة الشحن 450 قدمًا مكعبًا من الحجم.ويزداد ازدحام مجال الطيران الكهربائي مع كل من الشركات الناشئة وشركات الطيران القائمة. ومنحت وكالة ناسا 253 مليون دولار في شهر ايلول 2021 لشركة GE Aviation و magniX لجلب التكنولوجيا إلى الأساطيل الأميركية بحلول عام 2035.