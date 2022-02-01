خطوة من غوغل تضر مستخدميها عند استعمال واتسآب.. اليكم التفاصيل

تعد النسخ الاحتياطية لدردشة واتسآب على Google Drive مجانية ولا تحسب من حصة تخزين Google Drive في الوقت الحالي، لكن هذا سيتغير في المستقبل، فوفقًا لتقرير صادر عن WaBetaInfo، تخطط غوغل للتوقف عن تقديم خطة غير محدودة لتخزين نسخ واتس آب الاحتياطية، وبدلاً من ذلك، قد تقدم الشركة خطة محدودة لنفسها.وعلى وجه الخصوص، يخططون لإدخال تغييرات على النسخ الاحتياطية، وإشعارات عندما يكون Google Drive ممتلئًا تقريبًا، ومتى يتم الوصول إلى الحد الأقصى ومعلومات حول وقت سريان التغييرات، يشارك التقرير لقطة شاشة تعرض بعض السلاسل المهمة التي تشرح التغييرات في التحديث المستقبلي.وفقًا لهذه السلاسل، ستظل نسخ واتسآب الاحتياطية على Google Drive مجانية، لكنها ستكون خطة محدودة، ولا يقدم التقرير أي تفاصيل أو معلومات حول خطة التخزين الجديدة.واقترح تقرير سابق صادر عن WaBetaInfo العام الماضي أن واتسآب قد يسمح لمستخدميه بإدارة حجم النسخ الاحتياطي، واكتشف موقع الويب قسمًا جديدًا قد يسمح للمستخدمين باستبعاد وسائط معينة ليتم تضمينها في النسخة الاحتياطية التالية.ولم يكن السبب الدقيق وراء تطوير واتسآب لهذه الميزة معروفًا في ذلك الوقت، والآن بعد أن ورد أن غوغل ستتوقف عن خطة غير محدودة للنسخ الاحتياطي لـواتس آب، فإن القدرة على إدارة حجم النسخ الاحتياطي أمر منطقي، حيث سيسمح للمستخدمين بتحديد ما يجب تضمينه في نسخة واتسآب الاحتياطية.ولا ينبغي أن يكون التغيير القادم مفاجئًا حيث توقفت غوغل عن تقديم مساحة تخزين غير محدودة لصور غوغل العام الماضي، ولا يتم احتساب نسخ واتسآب الاحتياطية ضمن حصة تخزين Google Drive بعد اتفاقية بين واتس آب وغوغل في عام 2018.وترتبط نُسخ واتسآب الاحتياطية برقم الهاتف وحساب غوغل الذي تم إنشاؤه عليه، وتجدر الإشارة إلى أن نُسخ واتسآب الاحتياطية التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من عام تتم إزالتها تلقائيًا من Google Drive.