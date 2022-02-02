تكنولوجيا وعلوم

ما العلاقة بين "الواي فاي" وعمر بطارية الهاتف؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 02:00
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كشف خبير روسي في مجال أمن المعلومات الذكية عن طرق تساعد في إطالة عمر بطاريات الهواتف المحمولة.
 
وقال يفجيني كاشكين، الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية بجامعة "ميريا" الروسية في تصريحات لوكالة "برايم"، أن إيصال الهواتف الذكية بالإنترنت ليلا يمكن أن يلحق أضرارا بالجهاز، الذي يزيد عمره على ثلاث أو أربع سنوات حسبما نقلت البيان الإماراتية.
 
وتابع "إذا لم تقم بتعيين إعدادات خاصة لتحديث تطبيقات الجوال حصريًا عبر شبكة Wi-Fi، فسيبدأ هاتفك الذكي في الليل في تنزيلها عبر الإنترنت".
 
كما شدد كاشكين على أنه يمكن لمالكي الأجهزة الذكية استهلاك جزء كبير من حزمة مرور الهاتف المحمول خلال ليلة واحدة، لذلك وجب إطفاء أجهزة "الواي فاي" ليلا من أجل الحفاظ على البطارية.
 
بالإضافة إلى ذلك، أشار كاشكين إلى أنه في هذا الوقت هناك خطر ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي، وكذلك التغييرات في هندسة البطارية.
المصدر: اليوم السابع
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