دراسة تكشف عن عدد أنواع الأشجار على كوكب الأرض.. الرقم مذهل!

يمكن أن تحتوي الأرض على ما يصل إلى 73000 نوع من الأشجار، حيث قدرت دراسة جديدة هي الأولى من نوعها هذا العدد، بما في ذلك حوالي 9200 نوع لم يتم اكتشافها بعد، وقال باحثون إن معظم هذه الأنواع غير المكتشفة من المرجح أن تكون نادرة وبأعداد منخفضة للغاية ومهددة من التغيرات التي يقودها الإنسان في استخدام الأراضي والمناخ.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحتوي أميركا الجنوبية على حوالي 43% من أنواع الأشجار في العالم وأكبر عدد من الأنواع النادرة، تشير النتائج إلى أن القارة يجب أن تكون محور جهود الحفظ، إلى جانب الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية العالمية، والتي من المحتمل أيضًا أن تؤوي العديد من الأنواع النادرة وغير المكتشفة.كما أن الدراسة هي حصيلة مشروع دولي لمدة ثلاث سنوات شارك فيه ما يقرب من 150 عالمًا وأدى إلى تحديد ما يقرب من 40 مليون شجرة تنتمي إلى 64000 نوع.قال الباحث الرئيسي روبرتو كازولا جاتي، الأستاذ بجامعة بولونيا، "إن المعرفة الواسعة بثراء الأشجار وتنوعها أمر أساسي للحفاظ على استقرار ووظائف النظم البيئية، وحتى اليوم، كانت بياناتنا المتعلقة بمناطق واسعة من الكوكب محدودة للغاية وتعتمد على المراقبة الميدانية وقوائم الأنواع التي تغطي مناطق مختلفة"، مضيفا "كانت هذه القيود ضارة بمنظور عالمي بشأن هذه القضية".تضمنت الدراسة، التي أجريت في إطار المبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للغابات (GFBI)، إنشاء تحليلات إحصائية معقدة باستخدام الذكاء الاصطناعي والحاسوب الفائق لمختبر الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي في جامعة بيرديو في إنديانا.كما أنه بمجرد الانتهاء من هذه التحليلات والحسابات، قدر الباحثون أن كوكبنا يحتوي على ما يقرب من 73300 نوع من الأشجار، بزيادة 14% عن الأنواع المعروفة حاليًا.وتعد مجموعة البيانات العالمية أكبر مجموعة بيانات معروفة حتى الآن، وتضم حاليًا أكثر من 38 مليون شجرة، تغطي 90 دولة و 100 منطقة.