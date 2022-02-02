تكنولوجيا وعلوم

تتعرف على الشخص من شكل قناة الأذن... تفاصيل براءة اختراع جديدة لأبل

Lebanon 24
02-02-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-913916-637793800303340873.jpg
Doc-P-913916-637793800303340873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن أن تتحقق AirPods الخاصة بشركة أبل قريبا من هوية المستخدم استنادًا إلى أذنه، مما قد يمنع استخدامها من جانب اللصوص، حيث قدم عملاق التكنولوجيا براءة اختراع لجهاز قياس بيولوجي داخل الأذن يستخدم إشارات فوق صوتية تنعكس على جدران قناة أذن المستخدم، ستمنع هذه التكنولوجيا من استخدام AirPods المفقودة من جانب أي شخص آخر غير المالك في حالة ضياعها أو سرقتها.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشكل سماعات AirPods وسماعات الرأس الأخرى خطرًا أمنيًا لأنه يمكن لأي شخص ارتدائها لإعطاء أوامر Siri أو حتى الوصول إلى المعلومات الخاصة.
 
لكن براءة الاختراع الجديدة لأبل، الممنوحة من جانب مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، تقول إن براءة الاختراع هذه تتعلق بشكل عام بتعريف المستخدم، وبشكل أكثر تحديدًا، بتحديد المستخدم باستخدام سماعات الرأس.
 
ومع ذلك، لم يتم ذكر AirPods على وجه التحديد في براءة الاختراع، مما يشير إلى أن المنتج قد يأتي تحت اسم مختلف.
 
كما سيكون بمثابة شكل جديد من أشكال القياسات الحيوية، تمامًا مثل التعرف على الوجه واكتشاف بصمات الأصابع المستخدمة بالفعل لإلغاء قفل الهواتف الذكية.
 
وتعترف أبل بأن سماعات الرأس اللاسلكية التقليدية التي تتصل بالهاتف الذكي لشخص ما تسمح عادةً باستخدامها من جانب شخص غير مصرح له.
 
جاء في براءة الاختراع أن "الأنظمة التقليدية لا تتناول ما إذا كان المستخدم الذي يرتدي سماعات الرأس مصرحًا له بالتفاعل مع الميزات الشخصية للجهاز، مثل تلقي الرسائل من الجهاز، ونتيجة لذلك، قد تخاطر الأنظمة التقليدية بنشر معلومات شخصية من جهاز مرتبط لمستخدمي سماعات الرأس المقابلة غير المصرح لهم".
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-02-02
02:00 | 2022-02-02
23:00 | 2022-02-01
16:59 | 2022-02-01
16:00 | 2022-02-01
14:00 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website