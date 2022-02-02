تكنولوجيا وعلوم

غوغل تحظر تطبيقا خطيرا لـ"أندرويد"... إحذفوه الآن!

Lebanon 24
02-02-2022 | 11:00
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حُث مستخدمو "أندرويد" على التحقق من هواتفهم بعد اكتشاف تطبيق خطير يمكن أن يسرق التفاصيل المصرفية الشخصية.

وأصدر التحذير العاجل من قبل فريق الأمان في Pradeo، الذي وجد تطبيقا مشهورا يسمى "2FA Authenticator" قادرا على تثبيت برامج ضارة على أجهزة "أندرويد" بعد تنزيله. وما يجعل هذا التهديد أسوأ هو أن هذه الأنواع من التطبيقات يُعلن عنها بالفعل على أنها تساعد في الحفاظ على أمان الأجهزة عن طريق إضافة طبقات إضافية من الأمان.
ويقوم 2FA Authenticator بالعكس تماما مع إصابة الأجهزة بخلل يسمى Vultur هدفه الوحيد هو استهداف الخدمات المالية وسرقة الأموال من الحسابات المصرفية.

ويعد التهديد خطيرا للغاية لدرجة أنه بمجرد تنبيه غوغل بالمشكلة الأسبوع الماضي، حظرت التطبيق على الفور تقريبا من متجر "بلاي".

وهذه أخبار جيدة لكن التهديد لم ينته بعد: أي شخص قام بالفعل بتثبيت هذا البرنامج لا يزال معرضا للخطر، لذا من الضروري حذفه على الفور.

وفي حديث عن التهديد، قال Pradeo: "اكتشف الباحثون تطبيقا خبيثا للهاتف المحمول اسمه 2FA Authenticator، وُزّع على "غوغل بلاي" وثُبّت أكثر من 10 آلاف مرة. ويُستفاد منه بواسطة مجرمي الإنترنت لتثبيت برامج ضارة سرا على الأجهزة المحمولة".

ويأتي هذا التهديد الأخير بعد اكتشاف خطأ آخر يسمى BRATA، يصيب الهواتف ولا يسرق الأموال فحسب، بل يمسح الجهاز بأكمله لتجنب تعقبه.
المصدر: روسيا اليوم
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