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تكنولوجيا وعلوم
خطوة هامّة من غوغل بشأن العنف المنزلي
Lebanon 24
03-02-2022
|
02:00
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تعمل Google على تسهيل حصول الناجيات من العنف المنزلي على المساعدة، وفقا لتقرير engadged .
واعتبارًا من اليوم، سيرى الأشخاص الذين يبحثون عن مصطلحات العنف المنزلي وسوء المعاملة في الولايات المتحدة مربعًا يوفر معلومات اتصال مباشرة للهاتف على مدار الساعة في الخط الساخن الوطني للعنف المنزلي (7233-799-800-1) وخدمات الدردشة.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الناجين في الحصول على المساعدة بسرعة، لا سيما عندما تكون هناك فرصة قصيرة فقط لطلب المساعدة بأمان.
والخط الساخن متاح مباشرة باللغتين الإنجليزية والإسبانية ومن خلال مترجمين فوريين لأكثر من 200 لغة إضافية، ويمكن للممثلين أيضًا تقديم نصائح خاصة بالإنترنت، مثل إخفاء سجل البحث أو إنشاء حساب بريد إلكتروني بديل.
ويشبه مربع الوصول السريع تلك التى تقدمها Google للأزمات الشخصية الأخرى، ويعكس هدفًا مألوفًا، وتستخدم Google هذه الصناديق لتقديم معلومات ذات صلة وجديرة بالثقة يمكن أن توفر وقتًا ثمينًا، وسيكون الجهد مجديًا بسهولة إذا كان يساعد الأشخاص على الهروب من المواقف المنزلية الخطرة.
المصدر: اليوم السابع
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