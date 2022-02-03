تكنولوجيا وعلوم

مظهر جديد ليوتيوب على أندرويد مع وضع الشاشة الكاملة

Lebanon 24
03-02-2022 | 08:00
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تلقى تطبيق يوتيوب لنظام أندرويد مظهر جديد بدءًا من اليوم عند عرض مقاطع الفيديو في وضع الشاشة الكاملة. فإذا قمت بتحويل هاتفك إلى الوضع الأفقي أثناء مشاهدة مقطع فيديو على يوتيوب وضغطت على إيقاف مؤقت، فستلاحظ شيئًا جديدًا.

في الجزء السفلي من الجانب الأيسر من الشاشة، توجد مخططات رفيعة للرموز الجديدة التي تتيح لك الإعجاب بالفيديو أو عدم الإعجاب به أو التعليق عليه أو إضافته إلى قائمة تشغيل أو مشاركته مع شخص آخر.
 
وفي الجزء السفلي من الجانب الأيمن من الشاشة الكاملة، يوجد رمز يعرض مقاطع فيديو متعددة في وضع الشاشة الكاملة إلى جانب هذه العبارة: “المزيد من مقاطع الفيديو، انقر لمشاهدة الكل”.
وعند النقر عليه، تظهر مقاطع الفيديو الأخرى التي قد تجدها ممتعة. يتم نقل المخطط الزمني للفيديو أعلى قليلاً ويتم تحويل رمز الإعدادات ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا إلى رمز الترس المستخدم لتمثيل قائمة الإعدادات في العديد من التطبيقات الأخرى، على الرغم من أن هذا التغيير تم إجراؤه لكل من الوضعين الأفقي والعمودي للموقع.
وسيؤدي النقر فوق المؤشر الصغير بجوار عنوان الفيديو إلى إظهار نبذة عنه مع عدد الإعجابات وعدد مرات المشاهدة وتاريخ نشر الفيديو لأول مرة على موقع يوتيوب. وهذا هو المكان الذي ستحتوي فيه بعض مقاطع الفيديو على وصف مكتوب وسيتم تقسيم بعضها حسب الفصول مما يسهل التنقل فيها.

تم طرح هذا التحديث اليوم من جوجل إلى مستخدمي أندرويد، بينما سيتعين على مستخدمي iOS انتظار واجهة المستخدم الجديدة.
 
(التقنية بلا حدود)
المصدر: اليوم السابع
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