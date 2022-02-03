تكنولوجيا وعلوم

"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2022 | 16:00
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عادت Aston Martin لتلفت أنظار محبي السيارات الرياضية الفارهة، لكنها كشفت هذه المرة عن مركبة كروس أوفر مميزة جدا بين مركبات فئتها.

وحاول مصممو DBX707 الجديدة الحفاظ على ملامح مركبات Aston Martin مع منح السيارة ملامح التطور والعصرية بنفس الوقت، كما صمموا هيكل السيارة ليبدو قويا وشديد الانسيابية.

وجهزت السيارة بواجهة أمامية مزودة بفتحات هوائية كبيرة ومصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، كما تميزت بتصميم انحناءات بابها الخلفي والجنح الهوائي الصغير عليه وخط الإضاءة الفريد التصميم الممتد على كامل عرضه.

وزودتها Aston Martin بنظام فرامل متطور يعتمد على مكابح مصنوعة من الكربون والسيراميك الذي لايتأثر بالحرارة العالية عند الاحتكاك، وجهزت منظومة الفرامل بمنظومات تبريد هوائية خاصة، كما جاءت العجلات فيها بأقراص عريضة بمقاس 22 و23 بوصة.

وصممت قمرة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير التطور والرفاهية، إذ زينت بأفخم أنواع الجلود وملحقات من ألياف الكربون، وجهزت بأحدث أنظمة التكييف وأنظمة المولتيميديا والإضاءة، كما حصلت واجهة القيادة على أزرار ومقابض لمسية للتحكم بأنظمة القيادة والعديد من تقنيات المركبة.

وتعمل السيارة بمحركات بنزين جبارة بـ 12 أسطوانة وعزم 612 حصانا تقريبا تمكنها من الوصول إلى سرعة 310 كلم/سا، كما دعمت هذه المحركات بمحركات كهربائية تساعد في زيادة التسارع وترشيد استهلاك الوقود بنفس الوقت.
المصدر: روسيا اليوم
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