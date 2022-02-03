12
o
بيروت
16
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
رائد فضاء روسي يرصد مشهدًا غريبًا من السماء للجزائر... (صور)
Lebanon 24
03-02-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك رائد فضاء روسي مشهدا غريبا من خلال صورة التقطت من الفضاء وتحديدا من أعلى الصحراء الجزائرية مقدما عدة معلومات مهمة تشرح طبيعة المشهد.
ونشر رائد الفضاء الروسي سيرغي ريازانسكي، على صفحته الشخصية في "فيسبوك" مشهدا جميلا التقط من أعلى الصحراء الجزائرية.
وقال ريازانسكي، معقبا على المشهد الساحر الذي ظهر في الصورة: "الجزائر أكبر دولة في القارة الأفريقية، تشكل الصحراء الكبرى 80% من مساحتها".
وتابع رائد الفضاء موضحا: "تمتلك الجزائر أطول خط ساحلي بين دول المغرب العربي، بطول يصل إلى 988 كيلومترا".
ووضح رائد الفضاء قائلا: "العرب يقولون: المغرب (بلاد المغرب العربي) هي طائر جناحه الأيمن تونس، وجناحه الأيسر المغرب وجسد الطائر الجزائر".
ونوه ريازانسكي إلى أن الجزائر بلد فريد من نوعه من حيث خصائصه المناخية وطبيعته، حيث يضم صحراء وجبالا وبحيرات وبحرا وغابات مختلفة، مشيرا إلى أن الحرارة قد تصل في الصيف إلى حوالي 50 درجة، في حين أنه في الشتاء تتساقط الثلوج.
تابع
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة.. مذيع الـ MTV يودع المُشاهدين! (فيديو)
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. مذيع الـ MTV يودع المُشاهدين! (فيديو)
02:00 | 2022-02-03
03/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبة الدولار.. هذا ما كشفه خبير مالي
Lebanon 24
لعبة الدولار.. هذا ما كشفه خبير مالي
03:01 | 2022-02-03
03/02/2022 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود كبرت وأصبحت شابة.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود كبرت وأصبحت شابة.. تعرفوا إليها (صور)
02:00 | 2022-02-03
03/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعز الصقيع.. ديما قندلفت بالمايوه وتسبح في البحر! (صورة)
Lebanon 24
بعز الصقيع.. ديما قندلفت بالمايوه وتسبح في البحر! (صورة)
03:00 | 2022-02-03
03/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب الرواتب.. كشف لعبة الصرافين!
Lebanon 24
سحب الرواتب.. كشف لعبة الصرافين!
01:45 | 2022-02-03
03/02/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-02-03
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
14:00 | 2022-02-03
ساعات الليل والنهار تختلف وتتغير... ماذا تقول الدراسات؟
11:37 | 2022-02-03
فيسبوك يشهد نقصا في أعداد مستخدميه لأول مرة في تاريخه
08:00 | 2022-02-03
مظهر جديد ليوتيوب على أندرويد مع وضع الشاشة الكاملة
05:00 | 2022-02-03
أرقام مرعبة.. انحسار جليد غرينلاند وارتفاع بمستوى المحيطات
02:00 | 2022-02-03
خطوة هامّة من غوغل بشأن العنف المنزلي
فيديو
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2022-02-03
04/02/2022 08:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير على متن سفينة نفطية قبالة نيجيريا (فيديو)
06:00 | 2022-02-03
04/02/2022 08:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
04/02/2022 08:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact