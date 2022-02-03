تكنولوجيا وعلوم

رائد فضاء روسي يرصد مشهدًا غريبًا من السماء للجزائر... (صور)

Lebanon 24
03-02-2022 | 23:00
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شارك رائد فضاء روسي مشهدا غريبا من خلال صورة التقطت من الفضاء وتحديدا من أعلى الصحراء الجزائرية مقدما عدة معلومات مهمة تشرح طبيعة المشهد.
ونشر رائد الفضاء الروسي سيرغي ريازانسكي، على صفحته الشخصية في "فيسبوك" مشهدا جميلا التقط من أعلى الصحراء الجزائرية.
وقال ريازانسكي، معقبا على المشهد الساحر الذي ظهر في الصورة: "الجزائر أكبر دولة في القارة الأفريقية، تشكل الصحراء الكبرى 80% من مساحتها".
 
 
وتابع رائد الفضاء موضحا: "تمتلك الجزائر أطول خط ساحلي بين دول المغرب العربي، بطول يصل إلى 988 كيلومترا".
 
ووضح رائد الفضاء قائلا: "العرب يقولون: المغرب (بلاد المغرب العربي) هي طائر جناحه الأيمن تونس، وجناحه الأيسر المغرب وجسد الطائر الجزائر".
 
ونوه ريازانسكي إلى أن الجزائر بلد فريد من نوعه من حيث خصائصه المناخية وطبيعته، حيث يضم صحراء وجبالا وبحيرات وبحرا وغابات مختلفة، مشيرا إلى أن الحرارة قد تصل في الصيف إلى حوالي 50 درجة، في حين أنه في الشتاء تتساقط الثلوج.
 
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