تكنولوجيا وعلوم

كتابة المقالات... اليكم تفاصيل الخاصية الجديدة من تويتر

Lebanon 24
04-02-2022 | 05:00
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عندما بدأت تويتر عملها كانت المساحة المتاحة للتغريد تسمح بكتابة 140 حرفًا فقط، لكن بعدها بسبب الطلب المتزايد للمستخدمين الذين يرغبون بالتعبير عن آرائهم بطريقة أوضح قررت الشركة مضاعفة المساحة، ثم بعدها قررت تدشين خاصية سلسلة التغريدات ليتسنى للمستخدمين ربط التغريدات معًا.

هذا الأمر لم يتوقف عند ذلك بالنسبة لتويتر، حيث بدأت اختبار خاصية جديدة “Twitter Articles” لتوفر للمستخدمين فرصة كتابة منشورات مطولة أو مقالات ومشاركتها مباشرة عبر الموقع، ليكون الأمر أشبه بمساحة تدوين خاصة بجانب التغريدات المعتادة.

 

ونشرت جين مانشون ونغ، المتخصصة في كشف خفايا اختبارات تويتر والتطبيقات الأخرى، عن هذه الخاصية لكن دون الحديث عن تفاصيل أخرى تتعلق بقرب إطلاقها للمستخدمين، لذا سيتوجب علينا الانتظار أكثر لمعرفة المزيد.

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