تكنولوجيا وعلوم

"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)

Lebanon 24
04-02-2022 | 11:00
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كشفت هيونداي مؤخرا عن سيارة Casper Van الجديدة التي صنعتها لتكون متطورة تقنيا واقتصادية في استهلاك الوقود.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كروس أوفر أنيق بطول 3 أمتار و59 سم تقريبا، صمم ليمنح المركبة طابع المركبات الشبابية، وتميز بشكل واجهته الأمامية والمصابيح التي توفر إضاءة ممتازة جدا ليلا ونهارا وفي مختلف ظروف الطقس.

ولم تغب روح التطور عن قمرة هذه السيارة أيضا إذ جهزت بأحدث أنظمة المولتيميديا والإضاءه وأنظمة  لتدفئة وتبريد المقاعد، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية أساسية قادرة على الاتصال لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية، ووضع قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وزودت هيونداي مركبتها بنظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة تعليق متطورة تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.

وستعمل نماذج Casper بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.0 ليتر بعزم 76 حصانا، ومحركات T-GDI بسعة 1.0 ليتر بعزم 100 حصان، وعلب سرعة اوتوماتيكية بأربع مراحل، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستبدأ من 11400 دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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