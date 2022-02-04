"سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا... وهذه مهمته

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأميركية صاروخ " فالكون – 9" يحمل قمرا صناعيا عسكريا لينفذ مهام في مصلحة الاستطلاع الفضائي العسكري.وقد بثت الشركة على الهواء عملية إطلاق الصاروخ من قاعدة "فاندربيرغ" العسكرية بولاية كاليفورنيا.وقد عاد القسم السفلي للصاروخ بعد 8 ساعات تقريبا إلى الأرض ليهبط أوتوماتيكيا على الأرض في منطقة المطار الفضائي.يذكر أن المهام التي تنفذها إدارة الاستطلاع الفضائي العسكري الأميركية محفوفة بالأسرار. ولم تكشف الإدارة عن أية مواصفات للقمر الصناعي الذي أطلقته.