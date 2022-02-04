تكنولوجيا وعلوم

رحم اصطناعي ينمو فيه الأجنة بأمان.. ومربية آلية تعتني بهم!

Lebanon 24
04-02-2022 | 12:19
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ابتكر علماء صينيون رحما اصطناعيا ينمو فيه الأجنة بأمان، ومربية آلية لرصدهم والاعتناء بهم.
وأكد العلماء أن ذلك يمكن أن يكون قفزة لمستقبل الإنجاب في بلد يواجه أدنى معدلات المواليد منذ عقود، بحسب ما ذكرت صحيفة "biomedeng" الصينية.
قال الباحثون في مدينة سوتشو، في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، إنهم طوروا نظام ذكاء اصطناعي يمكنه مراقبة الأجنة والعناية بها أثناء نموها لتصبح أجنة في بيئة رحم اصطناعي.
 
وترعى مربية الذكاء الاصطناعي عددًا كبيرًا من أجنة الحيوانات في الوقت الحالي، في إطار تجارب دقيقة لآلية العمل.
 
ويمكن لنفس التكنولوجيا أن تلغي الحاجة إلى حمل المرأة لطفلها، مما يسمح للجنين بالنمو بشكل أكثر أمانًا وكفاءة خارج جسدها، كما تقول الصحيفة.
تقول الورقة البحثية إن النظام الآلي أو المربية التي تم إنشاؤها الآن يمكنها مراقبة الأجنة بتفاصيل غير مسبوقة على مدار الساعة.
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