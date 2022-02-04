‏"نيتفلكس" تطرح فيلما جديد كل أسبوع طوال 2022... (فيديو)

أعلنت منصة "نيتفلكس" الرقمية الأميركية عن خطة عروضها خلال عام 2022، والتي تتشابه مع خطة ‏‏2021 بطرحها فيلما جديدا على الأقل كل أسبوع.‏وطرحت "نيتفلكس"، الخميس، فيديو ترويجي جديد يعرض مقتطفات من 70 فيلما ستعرضهم لمشتركيها على مدار 2022، ومن أبرزها الجزء الثاني من فيلم الجريمة الكوميدي "Knives Out"، الذي عرض في عام 2019، و"بينوكيو" من إخراج الحائز على جائزة أوسكار، غيليرمو ديل تورو، و"The Gray Man"، إلى أفلام الخيال العلمي "Mothership" من بطولة هالي بيري، و"Spaceman" لآدم ساندلر، بالإضافة إلى نسخة جديدة من فيلم الأطفال "ماتيلدا".كما أنه من المتوقع أن تعرض "نيتفلكس" خلال 2022 مشاريع لصانعي أفلام، مثل المصرية، سالي الحسيني، والأميركيين جود أباتو وتايلر بيري، ولويس ليترييه.