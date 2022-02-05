15
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
هيكل عظمي غامض لحصان من دون رأس... هذا ما كشفه العلماء
Lebanon 24
05-02-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر علماء الأثار الألمان في مقبرة قديمة تعود للقرون الوسطى على هيكل عظمي غامض لحصان من دون رأس عمره 1400 عام.
وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن هذه المقبرة القديمة تقع في مدينة كنيتلينغن الألمانية، ولكنهم لم يحددوا سبب قطع رأس الحصان. ويعتقدون أنه كان جزءا من طقوس جنائزية. ولم يعثر علماء الآثار على رأس الحصان في المقبرة، ولكنهم عثروا على رفات رجل وسيف يطلق عليه سباثا (spatha) ورمح.
ووفقا لخبراء مجلس شتوتغارت الإقليمي لحماية الآثار، عمر الهيكل العظمي للفارس وحصانه حوالي 1400 عام. أي في فترة حكم سلالة ميروفنجيون التي حكمت من القرن الخامس وحتى القرن الثامن الميلادي، كانت خلالها تحكم جزءا كبيرا من فرنسا الحالية ووسط أوروبا.
ويشير رئيس فريق البحث عالم الآثار فولك دامنجر، إلى أنه ربما كان الرجل المدفون مع حصانه يعمل في خدمة ملوك الميروفنجيون، وكان جزءا من النخبة. لذلك كان عليه المشاركة في جميع حملاتهم وغزواتهم.
ويشير علماء الآثار، إلى أن معظم الرجال الذين عثر على رفاتهم في هذه المقبرة دفنوا مع أسلحتهم من سيوف ورماح ودروع، وآخرون دفنوا مع حلي ومجوهرات مثل الأقراط والخواتم وأشياء أخرى ثمينة. كما عثروا على بقايا امرأة دفنت مع بروش ذهبي. (مشبك).
ويشير فولك دامنجر، كل هذه الأشياء تدل على المكانة الاجتماعية العالية للمدفونين في المقبرة.
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
سائق فان مدرسي يتحرّش بفتاة قاصر في البقاع.. ما فعله معها مقزّز!
Lebanon 24
سائق فان مدرسي يتحرّش بفتاة قاصر في البقاع.. ما فعله معها مقزّز!
02:30 | 2022-02-05
05/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المولدات.. هكذا ستصبح التسعيرة والفواتير
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المولدات.. هكذا ستصبح التسعيرة والفواتير
11:30 | 2022-02-05
05/02/2022 11:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
معطياتٌ مستجدة عن سعر بطاقات التشريج.. هذا ما يجري حالياً
Lebanon 24
معطياتٌ مستجدة عن سعر بطاقات التشريج.. هذا ما يجري حالياً
09:45 | 2022-02-05
05/02/2022 09:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها
07:05 | 2022-02-05
05/02/2022 07:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أيام في البرد.. كيف صمد الطفل ريان في ظلمة البئر؟ أطباء يجيبون
Lebanon 24
5 أيام في البرد.. كيف صمد الطفل ريان في ظلمة البئر؟ أطباء يجيبون
03:41 | 2022-02-05
05/02/2022 03:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-02-06
أخطر أخطاء يمكن أن ترتكبها على واتساب
23:00 | 2022-02-05
6 مشاكل تواجه امبراطورية فيسبوك.. أولها سحر تيك توك
12:00 | 2022-02-05
جليد جبل إفرست... ذوبان كارثي
10:00 | 2022-02-05
سماء شباط... مواعيد مع لحظات فلكية نادرة
08:00 | 2022-02-05
صور فضائية رائعة تظهر كائنات كونية لم نرها من قبل!
05:00 | 2022-02-05
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
06/02/2022 09:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
06/02/2022 09:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
06/02/2022 09:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact