تكنولوجيا وعلوم

قادرة على تغيير لونها... اليكم مميزات سيارة بي إم دابليو iX

Lebanon 24
06-02-2022 | 05:00
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قدّمت شركة بي إم دابليو BMW صرعة جديدة ومبتكرة من خلال سيارة BMW iX الكهربائية التي قدمتها على شكل مفهوم CES 2022. وهي مفهوم لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، وأهم ما يميزها هو قدرتها على تغيير لونها بحسب رغبة مالكها نقلا عن موقع الرؤية.

تستمد السيارة قدرتها من تقنية الحبر الإلكتروني E Ink، وهي نفس تقنية الورق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة القراءة الإلكترونية. حيث يتم تضمين ملايين الكبسولات الدقيقة التي يبلغ قطرها تقريباً قطر شعرة الإنسان في غلاف خارجي مصنوع من شرائح ورقية إلكترونية مقطوعة بالليزر وفقاً لشركة BMW.

كما تحتوي على أصباغ بيضاء سالبة الشحنة وأصباغ سوداء موجبة الشحنة، يؤدي تنشيط مجال كهربائي إلى تجمع كميات مختلفة من كل صبغة على السطح، وتحويل اللون بين الأسود والأبيض والرمادي بضغطة زر. وفي حين أن هذه الظلال الثلاثة لا تجعل لوحة الألوان نابضة بالحياة للغاية، فإن BMW ترى استخدامات جديرة بالملاحظة لهذه التقنية.

توفر القدرة على تغيير لون السيارة على الفور إمكانات أكبر للتخصيص، ويمكن أن تساعد أيضاً في تحسين كفاءة المركبات الكهربائية، وأشارت BMW إلى أن السطح الأبيض يعكس ضوء الشمس أكثر بكثير من السطح الأسود. ويمكن أن يساعد تغيير الألوان في التحكم في درجة حرارة المقصورة، من خلال تغيير المظهر الخارجي بين الأبيض والأسود لامتصاص الحرارة أو طردها.

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