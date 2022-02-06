تكنولوجيا وعلوم

أخطر أخطاء يمكن أن ترتكبها على واتساب

Lebanon 24
06-02-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-915383-637797250664139910.jpg
Doc-P-915383-637797250664139910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم ، يعد "واتساب" نقطة جذب لجميع أنواع التهديدات السيبرانية، كان التطبيق الشهير هو البوابة المؤسفة للعديد من المتسللين فى السنوات الأخيرة، مما أدى إلى خداع الآلاف من المستخدمين وفقا لما نقلته موقع the sun.
 
إنه اتجاه مقلق ازداد سوءًا مع الوباء ، حيث يعتمد الناس أكثر على التكنولوجيا للبقاء على اتصال مع أحبائهم.
 
يبحث المحتالون والمتسللون دائمًا عن طرق جديدة لخداع الضحايا ، مما يزيد من قلقهم.
 
ولكن هناك بعض الأنماط والموضوعات المنتظمة التي يجب أن تكون على دراية بها - وطرق بسيطة للحفاظ على سلامتك وهي:
 
-لا تتحدث إلى أرقام لا تعرفها.
 
-يحب المحتالون عبر الإنترنت اللعب على عواطفنا لجني الأموال.
 
-إحدى الطرق للقيام بذلك هي استخدام رقم عشوائي جديد وادعاء أنه صديق أو شخص محبوب.
 
سيتصرفون بإلحاح وسيستخدمون لغة عاطفية لحثك على الاندفاع نحوها.
 
عادة يتظاهرون بأنهم شخص تعرفه في محنة مدعيا أنهم لا يستطيعون استخدام رقم هاتفهم المعتاد لسبب ما ويحتاجون منك بشكل عاجل لإرسال الأموال إليهم.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-02-06
23:00 | 2022-02-05
14:00 | 2022-02-05
12:00 | 2022-02-05
10:00 | 2022-02-05
08:00 | 2022-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website