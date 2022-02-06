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تكنولوجيا وعلوم
أخطر أخطاء يمكن أن ترتكبها على واتساب
Lebanon 24
06-02-2022
|
02:00
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مع أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم ، يعد "واتساب" نقطة جذب لجميع أنواع التهديدات السيبرانية، كان التطبيق الشهير هو البوابة المؤسفة للعديد من المتسللين فى السنوات الأخيرة، مما أدى إلى خداع الآلاف من المستخدمين وفقا لما نقلته موقع the sun.
إنه اتجاه مقلق ازداد سوءًا مع الوباء ، حيث يعتمد الناس أكثر على التكنولوجيا للبقاء على اتصال مع أحبائهم.
يبحث المحتالون والمتسللون دائمًا عن طرق جديدة لخداع الضحايا ، مما يزيد من قلقهم.
ولكن هناك بعض الأنماط والموضوعات المنتظمة التي يجب أن تكون على دراية بها - وطرق بسيطة للحفاظ على سلامتك وهي:
-لا تتحدث إلى أرقام لا تعرفها.
-يحب المحتالون عبر الإنترنت اللعب على عواطفنا لجني الأموال.
-إحدى الطرق للقيام بذلك هي استخدام رقم عشوائي جديد وادعاء أنه صديق أو شخص محبوب.
سيتصرفون بإلحاح وسيستخدمون لغة عاطفية لحثك على الاندفاع نحوها.
عادة يتظاهرون بأنهم شخص تعرفه في محنة مدعيا أنهم لا يستطيعون استخدام رقم هاتفهم المعتاد لسبب ما ويحتاجون منك بشكل عاجل لإرسال الأموال إليهم.
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