لماذا انخفضت أعداد مستخدمي فيسبوك؟

أثار انخفاض أعداد مستخدمي فيسبوك في الربع الأخير من 2021 جدلا واسعا، عن أسباب تراجع مشتركي عملاق التواصل الاجتماعي وسط منافسة شديدة مع التطبيقات الأخرى، وجاء انخفاض أعداد فيسبوك وسط تقارير تتحدث عن انخفاض سهمه بنسبة 22% فى تداول ما قبل السوق بعد أرباحه فى الربع الرابع، كذلك مواجهته منافسة شديدة مع تطبيقات التواصل الإجتماعى الأخرى، لاسيما تطبيق "تيك توك" للفيديوهات والذي يشهد نموا كبيرا منذ بدء الجائحة، ويتجاوز عدد مستخدمى تيك توك المليار حول العالم بحسب تقرير صادر في ايلول 2021.وأبلغت "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" عن أنه كان هناك 1.929 مليار مستخدم نشط يومياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، بينما أبلغت أنه في الربع الثالث من عام 2021 كان هناك 1.930 مليار مستخدم نشط في المتوسط، وهذا يعني أنها فقدت ما يقرب من مليون مستخدم خلال تلك الفترة بحسب بعض تقارير.وكان الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربرج قد اكد في مكالمة أرباح الشركة بوقت سابق، أن "أعمال وسائل التواصل الاجتماعي للشركة تواجه منافسة شديدة".وقال: "لدى الناس الكثير من الخيارات بشأن الطريقة التي يريدون بها قضاء وقتهم، وتنمو تطبيقات مثل "تيك توك" للفيديوهات بسرعة كبيرة".وتابع أن شركته ستركز خلال الفترة القادمة على "ريلز"، وهي ميزة الفيديو القصير على موقع "إنستجرام"، والتي تشبه "تيك توك" إلى حد كبير.