‏"غوغل كروم" يغير شعاره لأول مرة منذ 8 سنوات... اختلافات دقيقة للغاية

أعلن متصفح "غوغل كروم" على الإنترنت عن تغيير شعاره لأول مرة منذ 8 سنواتكشف مصمم "غوغل كروم"، إلفين هو، عن نظرة أولية على إعادة تصميم الشعار، وذلك في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، فضلا عن الأفكار الكامنة وراء التغييرات الدقيقة للغاية.وفي الشعار الجديد، أزالت "غوغل" الظلال التي كانت جزءا من نسخة عام 2014، واختارت تصميما مسطحا يتماشى مع منتجات الشركة الأخرى.كما أن "غوغل" غيّرت نسب الرمز أثناء تفتيح الألوان الفردية التي يتكون منها، لكن التغيير الأكثر تأثيرا الذي أدخلته الشركة هو أنها أضافت تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء من الشعار.