تكنولوجيا وعلوم

أنباء عن طرح آبل لآيفون وآيباد بتقنية 5G.. وبتكلفة منخفضة

Lebanon 24
06-02-2022 | 14:00
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أفادت رويترز، السبت، نقلا عن تقرير لـ"بلومبيرغ"، أن شركة آبل قد تكشف في آذار المقبل عن هاتف آيفون منخفض التكلفة يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G وجهاز آيباد محدث.
ووفقا للتقرير، سيكون آيفون الجديد هو التحديث الأول لطراز iPhone SE خلال عامين، وسيضم إمكانات شبكة 5G وكاميرا محسنة ومعالجا أسرع.
وسيكون جهاز آيباد الجديد تحديثا لطراز Air، وسيتميز بمعالج أسرع وبإمكانات شبكة 5G أيضا.
وتخطط الشركة أيضا لجهاز "ماك" جديد بمعالجات من تصميم أبل، ويمكن أن يتم الإعلان عنه في شهر آذار.
وأعلنت أبل في تشرين الأول الماضي عن طرازين جديدين من "ماك بوك برو" MacBook Pro يعملان بمعالجات أكثر قوة.
وأشار التقرير إلى أنه مع بقاء نحو شهر للإطلاق المتوقع، فقد تتغير خطط أبل، وقد تواجه تأخيرا في الإنتاج أو عوائق أخرى.
ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق من قبل رويترز.
ويشار إلى أن أبل تغلبت على مشكلة النقص العالمي في المعالجات الرقمية، وسجلت مبيعات "قياسية" في كانون الثاني الماضي، متجاوزة تقديرات وتوقعات الأرباح.
وتركز الشركة الأميركية أنظارها على عام 2022، ويشير الإعلان المتوقع في آذار، جنبا إلى جنب مع الإعلان المعتاد في أيلول، إلى أن أبل "ستقدم أكبر مجموعة من الأجهزة الجديدة على الإطلاق" في عام واحد. وامتنعت متحدثة باسم الشركة عن التعليق على تقرير بلومبرغ.
وبالإضافة إلى الإعلان عن الأجهزة الجديدة، تخطط أبل لإصدار تحديث iOS 15.4 على برنامج التشغيل في النصف الأول من شهر آذار، وسيضيف تحديث البرنامج دعم "فيس آي دي" Face ID للأشخاص الذين يرتدون كمامات، ورموز تعبيرية جديدة، ومميزات أخرى.
المصدر: الحرة
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