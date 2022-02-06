تكنولوجيا وعلوم

واتساب يحضّر مفاجأة لمستخدميه.. ماذا عن أيباد؟

Lebanon 24
06-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-915590-637797706427415427.jpg
Doc-P-915590-637797706427415427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الرئيس التنفيذي لتطبيق التواصل الفوري "واتساب"، ويل كاثكارث، عن أن الجمهور يرغب منذ وقت طويل بوجود التطبيق على أجهزة الحواسيب اللوحية "آيباد"، وتلبية لرغباتهم تحركت الشركة.
وأضاف في مقابلة مع موقع "ذا فيرج" التقني" أن واتساب ترغب في إطلاق نسخة من التطبيق على هذه الأجهزة التي تستقطب ملايين المستخدمين، مؤكداً أنها خطوة باتت ضرورية.

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن كاثكارث لم يعلن تماما الالتزام بإطلاق التطبيق على "آيباد"، إلا أن كلامه يشير إلى أنه من المحتمل إصدار التطبيق بالمستقبل القريب.

وأضاف كاثكارث :"إذا كان لديك عدة أجهزة، فسيكون من المهم وجود التطبيق على الحاسوب اللوحي".

أصبح ضرورة
ولفت إلى "واتساب" صنع الكثير على صعيد التكنولوجيا التي تعمد استخدامه على أجهزة متعددة، مشيرا إلى وجود نسختين من التطبيق على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والثابتة.
كما شدد على أن هذه التقنية تساعد في استمرار تلقي الرسائل عبر التطبيق في حال فقدان اتصال الهاتف بالإنترنت، وهذا ما سيكون مهما للتطبيق على الأجهزة اللوحية.

يشار إلى أن الإصدار الحالي لواتساب يتيح إمكانية الوصول إليه على 4 أجهزة في وقت متزامن فقط.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-02-07
16:00 | 2022-02-06
14:00 | 2022-02-06
11:00 | 2022-02-06
08:00 | 2022-02-06
05:00 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website