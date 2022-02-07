تكنولوجيا وعلوم

كيف تخفي عدد "الإعجابات" من منشورك على انستغرام؟

Lebanon 24
07-02-2022 | 08:00
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في عام 2021 ، أعطى انستغرام للمستخدمين خيار إخفاء "الإعجاب" في مشاركاتهم، حيث لدى المستخدمين خيار إيقاف تشغيله كليًا أو في منشورات معينة، وتتيح المنصة المملوكة لـ Facebook للمستخدمين إخفاء "الإعجاب" بمنشور معين قبل المشاركة أو بعدها. إذا كنت تريد معرفة كيفية إخفاء "الإعجاب" على انستجرام ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات.

إخفاء عدد الإعجاب من منشور انستغرام الحالي:
1. افتح تطبيق انستغرام على هاتفك الذكي.
2. انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر فوق الرمز الموجود في الزاوية اليمنى السفلية.
3. اضغط على المنشور الذي تريد إخفاء عدد الإعجاب به.
4. اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط أعلى منشورك.
5. من القائمة ، انقر فوق إخفاء مثل العد.
 
إذا كنت ترغب في إظهار عدد الإعجابات من منشورك ، فيمكنك العثور على خيار للقيام بذلك في القائمة التي تراها بعد النقر على أيقونة ثلاثية النقاط.
إخفاء عدد الإعجابات من منشور انستجرام الجديد:
1. حدد صورة أو مقطع فيديو لمشاركته على انستجرام من خلال التطبيق.
2. في الصفحة حيث تحصل على خيار كتابة التسمية التوضيحية ، انقر فوق خيار الإعدادات المتقدمة في الجزء السفلي.
3. قم بالتبديل إلى الزر "إخفاء الإعجاب وعرض التهم في هذه المشاركة".

إخفاء عدد الإعجابات من كل منشور في موجز انستجرام الخاص بك:
1. افتح تطبيق انستغرام على هاتفك الذكي.
2. انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر فوق الرمز الموجود في الزاوية اليمنى السفلية.
3. اضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة واضغط على الإعدادات.
4. اضغط على الخصوصية.
5.من القائمة ، انقر في المنشورات.
6. التبديل إلى الزر "إخفاء الإعجاب وعرض التهم".
المصدر: اليوم السابع
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