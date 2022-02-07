تكنولوجيا وعلوم

شبكة "الجيل الخامس"... هل تؤثر على سلامة الطيران؟

Lebanon 24
07-02-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-915763-637798287600222184.jpg
Doc-P-915763-637798287600222184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد حذرت من احتمال حدوث تداخل إشارات مع شبكات الجيل الخامس، بما يمكن أن يؤثر على قراءات الارتفاع التي تلعب دورا رئيسيا في عمليات الهبوط.

وفي هذا الصدد أصدر رؤساء شركات الطيران الأمريكية الكبرى تحذيرات من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات البلاد.

وحثت أكبر شركتين لتصنيع الطائرات في العالم الحكومة الأمريكية على تأجيل طرح خدمات الجيل الخامس الجديدة لاتصالات الهواتف. وفي رسالة، حذر مسؤولان تنفيذيان في شركتي "بوينغ" و"ايرباص" من أن التكنولوجيا الجديدة قد يكون لها "تأثير سلبي هائل على صناعة الطيران".

وأثارت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) مخاوف من أن شبكات الـ 5G سوف تتداخل مع أجهزة تحديد الارتفاع الراديوية المجهزة لبعض الطائرات.

وهذه الأجهزة ضرورية للهبوط في حالة ضعف الرؤية والطقس السيئ، وللطائرات الهليكوبتر التي تحلق على ارتفاع منخفض. ومع ذلك، فقد سمحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بنشر هذه الشبكات، بما في ذلك وضع أبراج الهاتف بالقرب من المطارات. 

وتقدر شركات الطيران 1000 حالة تعطل في الرحلات يوميًا بسبب التداخل المحتمل مع أجهزة قياس الارتفاع بالرادار التي يستخدمها الطيارون للهبوط في ظروف الرؤية المنخفضة.

واستثمرت شركات الاتصالات الأمريكية مليارات الدولارات في تطوير شبكات خدمات المحمول، والإنترنت، المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس.
 
(نوفوستي) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-02-07
10:00 | 2022-02-07
08:00 | 2022-02-07
05:00 | 2022-02-07
02:00 | 2022-02-07
23:00 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website