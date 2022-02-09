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تكنولوجيا وعلوم
لا تستعملها... كلمات المرور هذه هي الأكثر قابلية للاختراق
Lebanon 24
09-02-2022
|
02:00
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كشف تقرير، أن المستخدمين كسولين جدا بحيث لا يمكن التفكير في كلمات المرور المناسبة مع الاستسهال في وضعها، على الرغم من أن ذلك يتركهم عرضة لعمليات القرصنة المكلفة، وحلل Dojo ومقره لندن بيانات 100000 كلمة مرور تم اختراقها من المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لحكومة المملكة المتحدة (NCSC).
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت أن "123456" و"qwerty" و"password"، كلها خيارات يسهل تذكرها ولكنها من بين كلمات المرور الأكثر اختراقًا، وبشكل عام، تم العثور على أسماء الحيوانات الأليفة على أنها كلمات المرور الأكثر شيوعًا التي يتم اختراقها.
ويحث الخبراء الجمهور الآن على استخدام كلمات مرور أكثر تعقيدًا مع مجموعات فريدة من الأحرف والأرقام، إلى جانب المصادقة الثنائية (2FA).
وتتطلب المصادقة الثنائية (2FA) من المستخدمين تقديم جزء إضافي من المعلومات، مثل رمز التعريف الشخصي المرسل عبر رسالة نصية، بالإضافة إلى كلمة المرور.
يقول Dojo في منشور مدونة، "بتحليل بيانات NCSC على أكثر من 100،000 كلمة مرور مخترقة، تمكنا من تصنيف أفضل كلمات المرور المخترقة إلى أكثر من 30 فئة، من الرياضة إلى إشارات النجوم".
وأضاف، "من خلال معرفة الفئة التي بها أكثر كلمات المرور اختراقًا، يمكن للدراسة الكشف عن مواضيع كلمة المرور التي يجب عليك تجنبها ككل لتظل آمنًا على الإنترنت."
وفقًا لبيانات NCSC ، كانت كلمات المرور الخمس الأكثر شيوعًا التي يتم اختراقها والتي تضم أكبر عدد من المستخدمين هي "123456" في الجزء العلوي، يليها "123456789" و"qwerty" و" password" و"1111111".
المصدر: اليوم السابع
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