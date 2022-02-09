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تكنولوجيا وعلوم
تحذير لمستخدمي آندرويد.. رسالة مزيفة تخترق الهاتف للاستيلاء على صورك
Lebanon 24
09-02-2022
|
08:00
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تعرض مستخدمي آندرويد إلى الاختراق من قبل المتسللين واللصوص الإلكترونيين من خلال اختراق الصور الخاصة على هواتفهم.
وبحسب موقع express، يبدأ الهجوم من خلال بعض الرسائل النصية القصيرة التي تشير إلى أنه تم إرسال طرد إلى المستلم ولكن لم يتم تسليمه.
ثم يتبع ذلك رابط ينقل الضحية إلى صفحة ويب مزيفة، حيث يتم حثهم على تنزيل تطبيقات مثل «جوجل كروم» أو تطبيق آندرويد الخاص بشركة التوصيل.
وبمجرد التثبيت، تبدأ التطبيقات المزيفة بعد ذلك في تثبيت البرنامج الضار «Roaming Mantis» والذي يمكن أن ينتهي به الأمر إلى إحداث فوضى في الأجهزة وتسليم الملفات الشخصية للغاية إلى المتسللين.
على عكس بعض الاختراقات التي تحاول الوصول إلى المعلومات البنكية، يتجه هذا الاختراق مباشرة إلى ألبوم الصور الخاص بك، حيث يكون قادرًا تمامًا على تنزيل كل صورة من صورك وألبوماتك.
فيما أوضح فريق الأمن في Kaspersky، الذي اكتشف عملية الاحتيال لأول مرة، إن المتسللين يمكنهم بعد ذلك استخدام هذه الصور لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
إلى جانب العديد من المستخدمين الذين يقومون بتخزين الصور مثل صور جوازات السفر وتفاصيل البطاقة البنكية، بالإضافة إلى فرصة لابتزاز الأموال من الضحية إذا كان لديهم صور خاصة.
بينما شار فريق الأمن أن المجرمين لديهم هدفان، أحدهما سرقة التفاصيل من أشياء مثل رخص القيادة أو بطاقات التأمين الصحي أو البطاقات البنكية ، من أجل الاشتراك في عقود مع خدمات الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة أو خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
والأخر استخدام الصور المسروقة للحصول على المال بطرق أخرى، مثل الابتزاز، كما أن الاختراق ينتشر بسرعة في جميع أنحاء أوروبا مع وجود فرنسا وألمانيا حاليًا في المناطق الأكثر تضررًا.
المصدر: المصري اليوم
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