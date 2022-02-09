تكنولوجيا وعلوم

سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)

Lebanon 24
09-02-2022 | 11:00
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بدأت مازدا بالترويج لسيارة CX-60 الجديدة التي ستظهر بشكل رسمي في آذار المقبل.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي سرّبت لهذه السيارة نلاحظ أنها أتت بهيكل أطول وأكبر من هياكل سيارات Mazda CX-60، كما حصلت على تعديلات جعلت تصميم المصابيح الأمامية أكثر جاذبية، وزودت المصابيح بخطوط إضاءة مميزة تعمل بتقنيات LED، وحصلت الواجهة الأمامية على فتحات هوائية أكبر، أحيطت ممتصات الصدمات وحجرات العجلات بإطارات مصنوعة من الفايبر والبلاستيك المتين لحمايتها من الخدوش وعوامل الرطوبة.

وداخليا اختلفت هذه السيارة بشكل كبير عن CX-60 الحالية، وجهزت بواجهة قيادة جديدة فيها شاشة بارزة من منتصفها وشاشة لمسية إضافية بين المقعدين الأماميين، وجهزت بأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة مولتيميديا متطورة، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.

وزودت مازدا المركبة بأنظمة فرامل معدلة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح المركبة بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين توربينيا بسعة 2.5 ليتر ومحركا كهربائيا، ويولد المحركان عزما يعادل 300 حصان تقريبا، وستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع وتسع سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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