تكنولوجيا وعلوم

خطر حريق.. هيونداي وكيا تطالبان بصف هذه السيارات "بعيدًا عن المباني"

Lebanon 24
09-02-2022 | 11:32
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طالبت شركتا هيونداي وكيا مالكي ما يقرب من 500 ألف سيارة في الولايات المتحدة بصف مركباتهم في الخارج، بعيدا عن المباني، بسبب عيب محتمل يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق في المركبات، حتى في الوقت الذي تكون فيه السيارة لا تعمل، وفقا لما نقلت شبكة "سي أن أن". 

وأوضحت الشركتان الكوريتان الجنوبيتان أن الخلل يكمن بوحدة التحكم في كمبيوتر المكابح المانعة للانغلاق، الأمر الذي قد يسبب ماسا كهربائيا، وربما يتسبب في نشوب حريق في حجرة المحرك.

وأصدرت هيونداي الاستدعاء لـ357 ألفا و830 سيارة من طرازات "سانتا في"، التي أنتجت في أعوام 2016 وحتى 2018، ومركبات "سانتا في سبورت" لعامي 2017 و2018، و"سانتا في أكس أل" لعام 2019، و"توكسون" لعامي 2014 و2015. 

في حين دعت كيا 126 ألفا و747 سيارة من طرازات السيدان "كيه900" المصنعة بين 2016 و2018، وسيارات الدفع الرباعي سبورتاج التي أنتجت بين عامي 2014 و2016.

وقالت الشركتان إنه سيتم فحص وحدة التحكم في نظام منع انغلاق المكابح في السيارة، وهي عبارة عن نظام كمبيوتر صغير يتحكم في منع انغلاق المكابح في حالات الطوارئ، وقد يتم استبداله بآخر جديد، كما سيتم إحلال المصهر الذي يتحكم في التيار الكهربائي لوحدة التحكم في الوحدة بواحد جديد يقلل من كمية الطاقة التي تدخل الوحدة. 

وترتبط شركتا صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي وكيا، حيث تمتلك مجموعة هيونداي موتورز، حصة مسيطرة في كيا، وتشترك الشركتان في الكثير من الأمور التقنية في موديلاتها المختلفة، لكنهما يعملان في الولايات المتحدة كشركتين منفصلتين تماما.

في الوثائق المقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، قالت كيا إنها على علم بثلاث سيارات اشتعلت فيها النيران. 

وقالت الشركات أيضا إنه يمكن للمالكين الاستمرار في قيادة المركبات بأمان، لكن يجب إيقافها بعيدا عن أي مبان أو أشياء أخرى. 
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