13
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تكشف النقاب عن هاتف Galaxy S22 Ultra (صور)
Lebanon 24
10-02-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت العملاق الكوري سامسونغ عن هاتف Galaxy S22 Ultra الذي ينطلق بقلم S مدمج ويأتي بتصميم يحاكي Galaxy Note 20 Ultra.
يتميز هاتف Galaxy S22 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش بدقة 1440 بيكسل ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، كما تدعم الشاشة سطوع 1750 nit، مع تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 100%، ومستشعر للبصمة مدمج بالموجات الفوق صوتية.
كما يأتي هاتف S22 Ultra بتصميم من الألومنيوم مع طبقة زجاج للحماية من Corning Gorilla Glass Victus Plus، كما يدعم القلم والهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.
وفي مواصفات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.8، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.4 لتكبير بصري حتى 3 مرات، مع مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل وعدسات periscope بفتحة عدسات F/4.9 ويدعم التكبير البصري حتى 10 مرات.
كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.2 للكاميرة الأمامية، مع تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي مع ترقية NPU لتعزيز تسجيل الفيديو في الإضاءة المنخفضة مع مميزات جديدة للكاميرة.
أيضاً من بين المميزات الجديدة “Auto Framing” التي تعمل على إستخدام الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة مع إقتصاص وضبط اللقطة لعدد من الأشخاص في الإطار، والتي يمكن أن تدعم تتبع حتى 10 أشخاص في الإطار بشكل تلقائي، مع دعم التصغير والتكبير يدوياً.
أيضاً يأتي قلم S22 Ultra بقلم S يدعم الإستجابة السريعة عند 2.8 مللي ثانية، مع تقنية الذكاء الإصطناعي التي تعمل على تقديم مقترحات مسبقة، مع تعزيز كتابة خط اليد التي تدعم الآن حتى 88 لغة.
كما أضيفت ميزة “Quick Note” التي تدعم ربط محتوى أو رابط في نافذة للملاحظات في تطبيقات سامسونغ مثل المتصفح أو معرض الصور.
وميزة “Collaboration View” التي تدعم المزامنة بين هاتف Galaxy S22 Ultra وأجهزة Tab S8 اللوحية الجديدة، حيث يمكن إستخدام S22 Ultra لتبديل الأدوات أثناء الرسم على جهاز Tab S8 اللوحي.
كما تقدم سامسونغ الهاتف بمعالج Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1، حيث يرتكز كلا المعالجين على دقة تصنيع 4 نانومتر، ويضم معالج كوالكوم كرت شاشة Adreno 730، بينما يأتي معالج سامسونج بكرت شاشة Xclipse 920 من AMD.
ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف بذاكرة 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.
أيضاً ينطلق هاتف Galaxy S22 Ultra بنظام تشغيل Android 12، كما يأتي بواجهة One UI 4.1، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع 45W ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15W ويتوفر بدءاً من 25 من شباط بألوان الأبيض، الأخضر، والأسود إلى جانب اللون البورجوندي بسعر يبدأ من 1199 دولار.
الأكثر قراءة
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
03:38 | 2022-02-09
09/02/2022 03:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
03:56 | 2022-02-09
09/02/2022 03:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!
Lebanon 24
جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!
03:30 | 2022-02-09
09/02/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"
Lebanon 24
بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"
12:39 | 2022-02-09
09/02/2022 12:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الشمال الثالثة... معركة "اسقاط جبران باسيل"
Lebanon 24
الشمال الثالثة... معركة "اسقاط جبران باسيل"
04:00 | 2022-02-09
09/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-02-09
أين توجد سيارة إيلون ماسك التي أطلقها في الفضاء؟
16:00 | 2022-02-09
بميزات عديدة... "سامسونغ" تحدث تغييرا جذريا في أنظمة تشغيل ساعاتها
14:00 | 2022-02-09
المذنب العملاق "المتجه إلى نظامنا الشمسي الداخلي" هو الأكبر على الإطلاق!
11:32 | 2022-02-09
خطر حريق.. هيونداي وكيا تطالبان بصف هذه السيارات "بعيدًا عن المباني"
11:00 | 2022-02-09
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
08:00 | 2022-02-09
تحذير لمستخدمي آندرويد.. رسالة مزيفة تخترق الهاتف للاستيلاء على صورك
فيديو
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
03:00 | 2022-02-10
10/02/2022 10:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)
02:00 | 2022-02-10
10/02/2022 10:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
Lebanon 24
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
11:00 | 2022-02-09
10/02/2022 10:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact