تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تكشف النقاب عن هاتف Galaxy S22 Ultra (صور)

Lebanon 24
10-02-2022 | 02:00
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أعلنت العملاق الكوري سامسونغ عن هاتف Galaxy S22 Ultra الذي ينطلق بقلم S مدمج ويأتي بتصميم يحاكي Galaxy Note 20 Ultra.

يتميز هاتف Galaxy S22 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش بدقة 1440 بيكسل ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، كما تدعم الشاشة سطوع 1750 nit، مع تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 100%، ومستشعر للبصمة مدمج بالموجات الفوق صوتية.

كما يأتي هاتف S22 Ultra بتصميم من الألومنيوم مع طبقة زجاج للحماية من Corning Gorilla Glass Victus Plus، كما يدعم القلم والهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.
 


وفي مواصفات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.8، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.4 لتكبير بصري حتى 3 مرات، مع مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل وعدسات periscope بفتحة عدسات F/4.9 ويدعم التكبير البصري حتى 10 مرات.


كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.2 للكاميرة الأمامية، مع تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي مع ترقية NPU لتعزيز تسجيل الفيديو في الإضاءة المنخفضة مع مميزات جديدة للكاميرة.

أيضاً من بين المميزات الجديدة “Auto Framing” التي تعمل على إستخدام الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة مع إقتصاص وضبط اللقطة لعدد من الأشخاص في الإطار، والتي يمكن أن تدعم تتبع حتى 10 أشخاص في الإطار بشكل تلقائي، مع دعم التصغير والتكبير يدوياً.
 
أيضاً يأتي قلم S22 Ultra بقلم S يدعم الإستجابة السريعة عند 2.8 مللي ثانية، مع تقنية الذكاء الإصطناعي التي تعمل على تقديم مقترحات مسبقة، مع تعزيز كتابة خط اليد التي تدعم الآن حتى 88 لغة.
 
كما أضيفت ميزة “Quick Note” التي تدعم ربط محتوى أو رابط في نافذة للملاحظات في تطبيقات سامسونغ مثل المتصفح أو معرض الصور.

وميزة “Collaboration View” التي تدعم المزامنة بين هاتف Galaxy S22 Ultra وأجهزة Tab S8 اللوحية الجديدة، حيث يمكن إستخدام S22 Ultra لتبديل الأدوات أثناء الرسم على جهاز Tab S8 اللوحي.


 
كما تقدم سامسونغ الهاتف بمعالج Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1، حيث يرتكز كلا المعالجين على دقة تصنيع 4 نانومتر، ويضم معالج كوالكوم كرت شاشة Adreno 730، بينما يأتي معالج سامسونج بكرت شاشة Xclipse 920 من AMD.



ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف بذاكرة 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

أيضاً ينطلق هاتف Galaxy S22 Ultra بنظام تشغيل Android 12، كما يأتي بواجهة One UI 4.1، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع 45W ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15W ويتوفر بدءاً من 25 من شباط بألوان الأبيض، الأخضر، والأسود إلى جانب اللون البورجوندي بسعر يبدأ من 1199 دولار.
 
 
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