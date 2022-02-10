تكنولوجيا وعلوم

بعد سيل الانتقادات.. تيك توك تختبر طرقاً جديدة لحماية المراهقين

Lebanon 24
10-02-2022 | 08:00
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قالت شركة "بايت دانس" في مؤتمر صحافي إن خدمة "تيك توك" تطور طرقا لتقييم المحتوى وتقييده حسب العمر لمنع محتوى البالغين من الوصول إلى المستخدمين المراهقين لتطبيق الفيديو القصير.

وأوضحت المنصة أنها تجري اختبارًا صغيرًا لكيفية تقييد المحتوى المصنف للبالغين من الحسابات التي تخص المستخدمين الأصغر سنًا، سواء من قبل المستخدم أو من قبل والديهم وأولياء أمورهم.

وأشارت الشركة إلى أنها تعتمد على أنواع معايير تصنيف المحتوى المستخدمة للأفلام والألعاب. وقالت إنها تختبر طريقة لصناع المحتوى عبر التطبيق لتحديد ما إذا كانوا يريدون عرض المحتوى من قبل الجماهير الأكبر سنًا فقط.

وحدثت الخدمة إرشاداتها للمجتمع وطرحت ميزات جديدة تقول إنها تدعم رفاهية مستخدميها. وتقمع بعض التغييرات في السياسة المحتوى الذي تعرضت بسببه الشركة لانتقادات شديدة في السابق، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي يقول النقاد إنها تمجد اضطرابات الأكل والتحديات الخطيرة.

وأعلنت الشركة أنها تبدأ بإزالة مقاطع الفيديو التي تروج لأعراض اضطراب الأكل مثل الصيام القصير الأمد والإفراط في ممارسة الرياضة.

تيك توك تحظر المحتوى الذي يروج لاضطراب الأكل
تم حظر المحتوى الذي يروج لاضطرابات الأكل عبر المنصة. ولكن التقارير الإخبارية أظهرت أن المستخدمين يتعرضون لمقاطع فيديو تعرض عادات أكل غير صحية.

وخلال جلسة استماع للكونغرس في شهر أكتوبر، ضغط أعضاء مجلس الشيوخ على ممثلي تيك توك لزيادة حماية المستخدمين الشباب.

وتقول الشركة: إننا نجري هذا التغيير، بالتشاور مع خبراء اضطرابات الأكل والباحثين والأطباء، لأننا نفهم أن الناس يمكن أن يعانوا من أنماط وسلوك الأكل غير الصحي دون تشخيص اضطراب الأكل.
وإلى جانب إضافة المزيد من التفاصيل إلى سياسة التحديات عبر الإنترنت. تقول المنصة إنها تصدر سلسلة من مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة صناع المحتوى لمساعدة المشاهدين في تقييم المحتوى. وتظهر مقاطع الفيديو في مركز SaferTogether عبر صفحة Discover.

وتمت إزالة أكثر من 91 مليون مقطع فيديو لانتهاك المحتوى في الربع الثالث من عام 2021. وذلك وفقًا لتقرير الشفافية.

وتقول الشركة: "نستخدم مزيجًا من التكنولوجيا والأشخاص لتحديد انتهاكات إرشادات المجتمع وإزالتها. نواصل تدريب أنظمتنا الآلية وفرق السلامة لدينا لدعم سياساتنا".
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