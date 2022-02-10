تكنولوجيا وعلوم

بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2022 | 11:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الإقبال الكبير الذي لاحظته على نماذج Sportage الأخيرة، قررت شركة كيا إطلاق نسخ معدلة أكثر قوة من هذه السيارات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن كيا تخطط لطرح نماذج Sportage PHEV الحديثة المعدّلة في عدة أسواق جديدة منها الولايات المتحدة وروسيا وبعض بلدان آسيا وأوروبا.

وستحصل هذه المركبات على هياكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضها 186 سم، وارتفاعها 166 سم، وستجهز بعجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشا، وستزود قمرتها بأنظمة مولتيميديا معدّلة تدار عبر شاشة لمسية عملاقة تمتد على نصف واجهة القيادة تقريبا.

وستجهز هذه المركبات بأنظمة تساعد على التحكم بها عن بعد عبر الهواتف الذكية، ونظام تشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد عبر المفتاح، وستحصل على نظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستزودها كيا بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومنظومة هجينة تضم محرك بنزين توربيني ومحركا كهربائيا يولدان معا عزما يعادل 265 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-02-10
08:00 | 2022-02-10
05:00 | 2022-02-10
03:30 | 2022-02-10
02:00 | 2022-02-10
23:00 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website