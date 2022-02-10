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تكنولوجيا وعلوم
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
10-02-2022
|
11:00
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بعد الإقبال الكبير الذي لاحظته على نماذج Sportage الأخيرة، قررت شركة كيا إطلاق نسخ معدلة أكثر قوة من هذه السيارات.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن كيا تخطط لطرح نماذج Sportage PHEV الحديثة المعدّلة في عدة أسواق جديدة منها الولايات المتحدة وروسيا وبعض بلدان آسيا وأوروبا.
وستحصل هذه المركبات على هياكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضها 186 سم، وارتفاعها 166 سم، وستجهز بعجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشا، وستزود قمرتها بأنظمة مولتيميديا معدّلة تدار عبر شاشة لمسية عملاقة تمتد على نصف واجهة القيادة تقريبا.
وستجهز هذه المركبات بأنظمة تساعد على التحكم بها عن بعد عبر الهواتف الذكية، ونظام تشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد عبر المفتاح، وستحصل على نظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستزودها كيا بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومنظومة هجينة تضم محرك بنزين توربيني ومحركا كهربائيا يولدان معا عزما يعادل 265 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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