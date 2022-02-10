11
o
بيروت
10
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
Lebanon 24
10-02-2022
|
14:00
A-
A+
A+
A-
سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات علن الهاتف الذي ستطرحه Xiaomi قريبا ليكون أحد أفضل الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد.
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Redmi K50 Gaming Edition، وسيحصل على أداء عال جدا في العمل مع مختلف أنواع البيانات بفضل معالج مطور عن معالجات Snapdragon 8 Gen 1، وسيجهز بجهاز رجاج من فئة CyberEngine (AAC 1016)، سيمنح مستخدمي الهاتف من هواة الألعاب الإلكترونية ارتجاجات تفاعلية مميزة.
وسيحصل الجهاز أيضا على شاشة بمقاس 6.67 بوصة، تتمتع بدقة عالية جدا ومعدل تردد يصل إلى 144 هيرتزا، ما يجعلها مناسبة للعمل مع أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية، وستحمى هذه الشاشة بزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.
وستجهزه Xiaomi بمكبرات JBL عالية الأداء، وأزرار خاصة للتحكم بالألعاب الإلكترونية، ونظام تبريد خاص للمعالج واللوحة الأم، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير يمكن شحنها خلال 17 دقيقة بفضل شاحن باستطاعة 120 واطا، فضلا عن أنه سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ونظام تشغيل Android 12 مع واجهات MIU 13، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
00:40 | 2022-02-10
10/02/2022 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
23:09 | 2022-02-09
09/02/2022 11:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
01:15 | 2022-02-10
10/02/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
03:00 | 2022-02-10
10/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
02:20 | 2022-02-10
10/02/2022 02:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2022-02-10
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
08:00 | 2022-02-10
بعد سيل الانتقادات.. تيك توك تختبر طرقاً جديدة لحماية المراهقين
05:00 | 2022-02-10
ميزة جديدة تختبرها "تويتر".. تثير المخاوف
03:30 | 2022-02-10
عاصفة شمسية تدمر 40 قمرا صناعيا أطلقتها سبيس إكس قبل أيام
02:00 | 2022-02-10
سامسونغ تكشف النقاب عن هاتف Galaxy S22 Ultra (صور)
23:00 | 2022-02-09
أين توجد سيارة إيلون ماسك التي أطلقها في الفضاء؟
فيديو
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
14:00 | 2022-02-10
10/02/2022 22:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-10
10/02/2022 22:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مودل روز تُثير الجدل.. ظهرت بالـ"بيبي دول" وتزغرد لطلاق متابعة! (فيديو)
Lebanon 24
مودل روز تُثير الجدل.. ظهرت بالـ"بيبي دول" وتزغرد لطلاق متابعة! (فيديو)
04:00 | 2022-02-10
10/02/2022 22:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact