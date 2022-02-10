تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تعترف باختراق خصوصية بعض أصحاب "آيفون" نتيجة ثغرة أمنية جديدة

Lebanon 24
10-02-2022 | 16:00
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اعترفت شركة "آبل" الأميركية بوجود ثغرة أمنية جديدة، تمكنت من تسجيل تفاعلات المستخدمين مع ‏المساعد الصوتي "سيري" على بعض هواتف "آيفون".‏
وأشارت"آبل" إلى أن الثغرة الأمنية كانت مضمنة في تحديث "آي أو إس 15"، وقامت بتسجيل المحادثات، بغض النظر عما إذا كان المستخدم اختار عدم الاشتراك في خدمة "سيري"، وفقا لما أفاد به تقرير موقع "زد نت".
وساعدت الثغرة بصورة تلقائية في إعداد "تحسين سيري والإملاء"، الذي يمنح "آبل" الإذن بتسجيل وتخزين ومراجعة المحادثات مع "سيري".
من ناحيتها، أكدت شركة "آبل" في تصريحات موقع "ذا فيرج"، أمس الأربعاء، أنها رصدت الثغرة بعد فترة وجيزة من إصدار "آي او إس 15"، وتوقفت عن مراجعة أي تسجيلات تم تلقيها عن غير قصد، كما أنها حذفت المعلومات الواردة من الأجهزة المتأثرة.
وتابعت أنه بعد اكتشاف الثغرة، أوقفت تشغيل الميزة "للعديد من المستخدمين"، وصححت إعدادات التمكين عندما أصدرت التحديث التالي "آي أو إس 15.2".
لكن لم توضح شركة "آبل"- في ردها- عدد هواتف "آيفون" التي تأثرت بالثغرة الأمنية، أو موعد تعرضها لذلك تحديدا.
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