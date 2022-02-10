11
o
بيروت
11
o
طرابلس
8
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تعترف باختراق خصوصية بعض أصحاب "آيفون" نتيجة ثغرة أمنية جديدة
Lebanon 24
10-02-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترفت شركة "آبل" الأميركية بوجود ثغرة أمنية جديدة، تمكنت من تسجيل تفاعلات المستخدمين مع المساعد الصوتي "سيري" على بعض هواتف "آيفون".
وأشارت"آبل" إلى أن الثغرة الأمنية كانت مضمنة في تحديث "آي أو إس 15"، وقامت بتسجيل المحادثات، بغض النظر عما إذا كان المستخدم اختار عدم الاشتراك في خدمة "سيري"، وفقا لما أفاد به تقرير موقع "زد نت".
وساعدت الثغرة بصورة تلقائية في إعداد "تحسين سيري والإملاء"، الذي يمنح "آبل" الإذن بتسجيل وتخزين ومراجعة المحادثات مع "سيري".
من ناحيتها، أكدت شركة "آبل" في تصريحات موقع "ذا فيرج"، أمس الأربعاء، أنها رصدت الثغرة بعد فترة وجيزة من إصدار "آي او إس 15"، وتوقفت عن مراجعة أي تسجيلات تم تلقيها عن غير قصد، كما أنها حذفت المعلومات الواردة من الأجهزة المتأثرة.
وتابعت أنه بعد اكتشاف الثغرة، أوقفت تشغيل الميزة "للعديد من المستخدمين"، وصححت إعدادات التمكين عندما أصدرت التحديث التالي "آي أو إس 15.2".
لكن لم توضح شركة "آبل"- في ردها- عدد هواتف "آيفون" التي تأثرت بالثغرة الأمنية، أو موعد تعرضها لذلك تحديدا.
الأكثر قراءة
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
00:40 | 2022-02-10
10/02/2022 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
23:09 | 2022-02-09
09/02/2022 11:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
03:00 | 2022-02-10
10/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
01:15 | 2022-02-10
10/02/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
02:20 | 2022-02-10
10/02/2022 02:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2022-02-10
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
11:00 | 2022-02-10
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
08:00 | 2022-02-10
بعد سيل الانتقادات.. تيك توك تختبر طرقاً جديدة لحماية المراهقين
05:00 | 2022-02-10
ميزة جديدة تختبرها "تويتر".. تثير المخاوف
03:30 | 2022-02-10
عاصفة شمسية تدمر 40 قمرا صناعيا أطلقتها سبيس إكس قبل أيام
02:00 | 2022-02-10
سامسونغ تكشف النقاب عن هاتف Galaxy S22 Ultra (صور)
فيديو
حادث سير مروّع في رياق
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق
16:48 | 2022-02-10
11/02/2022 00:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
14:00 | 2022-02-10
11/02/2022 00:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-10
11/02/2022 00:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact