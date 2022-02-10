تكنولوجيا وعلوم

هاتف Android متطور ورخيص الثمن يغزو الأسواق العالمية (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-917103-637801154047466747.png
Doc-P-917103-637801154047466747.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وكلاء شركة Tecno أن الشركة بدأت بطرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G في أسواق جديدة حول العالم.

ويأتي هاتف Pova 5G الجديد بمواصفات تجعله من بين أبرز الهواتف المنافسة في الأسواق العالمية حاليا، إذ جهز بشاشة IPS LCD بحجم 6.9 بوصة، دقة عرضها (24601080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 389 شمعة/م تقريبا، أما هيكله فأتى مقاوما للماء والغبار، أبعاده (172.8/78.2/9.1) ملم.

ويمكن لهذا الجهاز العمل بسرعة مع البيانات وشبكات 5G بفضل نظام Android 11، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.
 
 
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة  NFC للدفع الإلكتروني، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، أما سعره في الأسواق العالمية فنحو 270 دولارا.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-02-10
14:00 | 2022-02-10
11:00 | 2022-02-10
08:00 | 2022-02-10
05:00 | 2022-02-10
03:30 | 2022-02-10
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website