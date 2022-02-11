تكنولوجيا وعلوم

ميزة طال انتظارها من واتساب.. حول الرسائل الصوتية

Lebanon 24
11-02-2022 | 05:00
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في ميزة جديدة انتظرها مطولاً مستخدم, تطبيق "واتساب"، يعمل تطبيق التواصل الشهير حاليا، على توسيع نطاق خدمة مشغّل الرسائل الصوتية (voice note)، لتشمل الحواسيب.

وستمكن تلك الخدمة مستخدمي "واتساب" من الاستماع إلى الملاحظات الصوتية الواردة إليهم من أصدقائهم، حتى بعد خروجهم من المحادثة مع الصديق إلى محادثة أخرى، بحسب ما أفاد موقع" WABetaInfo" الإخباري التقني.
كما ستساهم عمليا في اختصار الوقت أمام المستخدمين، خاصة أنه في الوقت الراهن لا يمكن لمشغلي التطبيق الشهير الاستماع للملاحظات الصوتية والقيام بمهمة أخرى.

أثناء التنقل
وبمجرد إطلاق هذه الخدمة، سيكون بوسع المستخدمين الاستماع إلى الرسائل الصوتية أثناء التنقل في "واتساب"، دون أن تتوقف تلك الملاحظات وهو ما يوفر الكثير من الوقت.

هذا وكان "واتساب" بدأ في طرح الخدمة في الإصدار التجريبي له في الهواتف التي تعمل بنظام "IOS"، أي هواتف آيفون، ولا يعرف على وجه التحديد متى سيتم إدراجها في هواتف "أندرويد"، رغم تقارير تحدثت عن أن التطبيق يختبر هذه الخاصية لهذه الأجهزة.
كما نشر الموقع صورة من الإصدار التجريبي لـ"واتساب"، يظهر الفرق بين الوضع الراهن، والخدمة الجديدة التي ستظهر بجانب الرسائل الصوتية.

يذكر أنه لا يعرف متى ستطلق الخدمة رسميا، لكن يعتقد أن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا.
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